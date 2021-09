Prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa pleiteia recursos em Brasília

Desde o início desta semana o prefeito do município de Itabaiana, Adailton Sousa, encontra-se em Brasília com o objetivo de conseguir mais recursos e parcerias para a cidade serrana.

Dando início a agenda, o prefeito se reuniu com o senador Rogério Carvalho (PT), que por sua vez o recebeu em seu gabinete e discutiram a possibilidade de emendas voltadas para a pavimentação asfáltica de diversos bairros do município. Também foi pleiteado recursos para melhorias na assistência social do município.

A senadora Maria do Carmo (DEM), que tem sido uma das grandes parceiras do município no tocante à equoterapia, também recebeu o prefeito. Na oportunidade, ela ratificou que está à disposição para contribuir com ações que visem o desenvolvimento da cidade.

O prefeito Adailton Sousa também esteve nos gabinetes dos deputados federais Bosco Costa, Fábio Mitidieri e Laércio Oliveira, que também são parlamentares que têm contribuído para o avanço da cidade através de emendas.

“Apresentei uma série de demandas de várias área que necessitam de mais investimentos em nosso cidade. As conversações foram muito proveitosas e senti a vontade deles de ajudar, ainda mais, nosso município”, relatou o prefeito.

INSS

Ainda na capital brasileira, Adailton Sousa também esteve reunido com a Coordenador-Geral de Engenharia e Patrimônio Imobiliário e a Coordenação-Geral de Recursos Humanos para tratar da permuta do prédio do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) de Itabaiana. Segundo o prefeito, o planejamento do município é levar para o edifício, que hoje atende o INSS, uma nova unidade denominada Centro Administrativo Municipal.

Ministérios e FNDE

Visando melhorias dos programas sociais para o município de Itabaiana, o prefeito Adailton Sousa visitou o Ministério da Cidadania e o Ministério das Mulheres, locais onde foi bem recebido.

Em visita ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o prefeito pleiteou recursos para uma creche no bairro Queimadas, como também recursos para a Escola Clara Meireles e a Escola 30 de Agosto.

