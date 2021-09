Primeira creche de Santo Amaro avança com a assessoria do ProjetarSE

O município de Santo Amaro das Brotas já conta com o estudo de viabilidade do projeto arquitetônico para a construção da primeira creche municipal. A proposta foi apresentada pela equipe do ProjetarSE ao prefeito da cidade, Paulo César, e à equipe de secretários na última segunda-feira (27).

Todo o desenvolvimento do estudo foi realizado em parceria entre as equipes técnicas do ProjetarSE e do município. A proposta foi aprovada integralmente pela gestão local e, segundo o prefeito Paulo César, a expectativa é que a ordem de serviço para início das obras seja autorizada até o dia 20 de novembro.

“Fiquei muito encantado com a apresentação desse nosso projeto, da nossa primeira creche a ser construída em Santo Amaro. Eu quero agradecer essa parceria firmada com o ProjetarSE, em nome da nossa equipe técnica da Secretaria de Obras, agradecer ao Banese, ao governador Belivaldo Chagas, o Governo do Estado. Enfim, agradecer esse conjunto de esforços que trará para Santo Amaro a sua primeira creche”, enfatiza o prefeito.

De acordo com o gestor, a construção da creche, aliada ao aumento dos investimentos em educação, trará impactos positivos para a área no curto e longo prazos, como aumento no índice de alfabetização, redução da demanda por assistência social e melhorias na saúde infantil.

“Somos um município carente, onde a comunidade precisa do apoio da gestão pública, e a primeira coisa em que nós pensamos é atender as pessoas em estado de vulnerabilidade, em uma condição mais afetada, mais difícil de poder desenvolver a sua qualidade de vida. E nós sabemos da importância de uma creche para que os cidadãos possam deixar as suas crianças, seus filhos, para que eles possam trabalhar. São pessoas humildes, como marisqueiras, pescadores. É o povo de Santo Amaro que vai ganhar com a construção da creche”, ressalta.

Foco na primeira infância

O terreno escolhido para abrigar a creche fica na rua Antônio Laurindo dos Santos, na estrada que dá acesso ao histórico Porto das Redes. O projeto busca integrar os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU e atende às especificações técnicas da legislação vigente. Além disso, o estudo arquitetônico projetou um ambiente totalmente adequado ao bom desenvolvimento na primeira infância.

Para a construção da proposta, foram considerados aspectos como estímulo sensorial; abordagem multidimensional da infância; segurança; acolhimento; e a ludicidade: a brincadeira como meio para estimular o afeto, a comunicação e o vínculo entre a criança e o cuidador. Nesse sentido, o estudo prevê que toda a estrutura esteja adaptada para receber os pequenos de forma segura e confortável, com janelas geométricas posicionadas na altura das crianças, paredes lúdicas, pomar e horta, por exemplo.

A estrutura também contará com espaços para os serviços administrativos, banheiros, cozinha, refeitório e lavanderia. Entre as tecnologias previstas para a construção estão: veneziana de madeira, cobogó de concreto, telha ecológica, chapa moeda e estrutura da cobertura com treliça metálica. Esses dois últimos foram estrategicamente escolhidos para fomentar o aproveitamento da mão de obra especializada em siderurgia, abundante no município.

Semente de transformação social

Além disso, todos os elementos escolhidos são ligados, de alguma forma, à identidade sociocultural local, como a rede pesca, o rio e o porto, e a conexão entre os cidadãos. Já as cores indicadas remetem à vegetação do entorno: amarelo, laranja ocre, vermelho terracota, azul acinzentado e verde.

“Trabalhar com o projeto da primeira creche municipal de Santo Amaro das Brotas é uma grande honra para o ProjetarSE. Acreditamos que uma arquitetura humanizada de um espaço voltado para a primeira infância pode ser um instrumento de transformação social. Além de promover o acolhimento e a base ideal para o desenvolvimento infantil, também vai ajudar a promover a autonomia das mulheres da localidade, dando-lhes melhores perspectivas de vida. Fazer com que o projeto tenha este impacto social é uma premissa muito importante para nós”, avalia a coordenadora-geral do ProjetarSE, Shirley Dantas.

No encontro de apresentação do projeto, a equipe do ProjetarSE foi representada pela coordenadora-geral, Shirley Dantas; a diretora técnica de arquitetura, urbanismo e engenharia, Dayse Araujo, e a assessora de comunicação, Indira Amaral. Além do prefeito da cidade, participaram também do encontro o secretário de obras e projetos do município, Renato César Souza, e o secretário adjunto da pasta, Júlio Franca.

O ProjetarSE é uma solução inovadora voltada para obras públicas, pensada pelo Grupo Banese e Governo do Estado, e realizada pelo Instituto Banese.

Ascom Grupo Banese