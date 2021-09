Projeto social contribui para a inclusão social de jovens no Agreste

Com apoio da Energisa Sergipe, cerca de 370 jovens têm acesso à música

A Sociedade Filarmônica Nossa Senhora da Conceição tem mudado a vida de 370 jovens no Agreste Sergipano por meio da música. Os jovens têm aula de iniciação musical, prática de conjunto em orquestras, bandas, grupo de violão, flauta doce, piano e percussão. A instituição conta com o apoio da Energisa Sergipe desde 2020.

O monitor Yan Alves Oliveira mora no município de Itabaiana e há cinco anos estuda música na Sociedade Filarmônica Nossa Senhora da Conceição. Quando entrou na instituição, ele não sabia tocar nenhum instrumento. Ao longo dos anos, Yan aprendeu a tocar violino e hoje é monitor.

“Comecei com o violino. Aprendi do zero a tocar. Faz um mês que me tornei monitor. Eu sinto que esta instituição agrega muito valor não só para a cidade, como também ajuda a sociedade como um todo. Temos crianças à mercê da sociedade. Com um projeto como este, a gente consegue tirar essas crianças da rua e oferecer um caminho melhor”, afirma Yan.

O músico Laedson Santos Souza, 22 anos, ministra aula de violão e trabalha na luteria, espaço destinado para manutenção, reforma e construção de instrumentos de arcos e cordas utilizados pelos alunos na instituição.

“Minha vida mudou totalmente com este projeto. Quando entrei aqui comecei a viver música o tempo todo. Fazia Engenharia Mecânica e fui me aperfeiçoamento cada vez mais na música e deixei a faculdade de engenharia e para estudar música”, conta Laedson.

A instituição atende jovens de Itabaiana, Moita Bonita, Ribeirópolis e Macambira. O apoio financeiro da Energisa é utilizado no pagamento de professores, monitores e bolsistas. O presidente da Sociedade Filarmônica Nossa Senhora da Conceição, Valtênio Alves de Souza, destaca a importância do apoio da Energisa.

“A importância desse patrocínio da Energisa significa manter uma tradição de 276 anos de atividade. Este patrocínio veio guardar esta instituição que representa a maior expressão cultural do nosso município e de Sergipe. O impacto social vem no que diz respeito a musicalizar crianças e adolescentes, ocupando o tempo ocioso com a inclusão social e transformando em cidadãos que mais tarde venham exercer o seu papel na sociedade. Muitos deles têm se tornado músicos, professores, estudantes do curso de licenciatura em Música, músicos em corporações militares e orquestras sinfônicas espalhado por todo país”, ressalta Valtênio Alves de Souza.

A Energisa Sergipe, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet, apoia a Sociedade Filarmônica Nossa Senhora da Conceição desde 2020, por acreditar no papel transformador da instituição para os jovens da região.

“É muito gratificante constatar que conseguimos ajudar a fazer a diferença na vida dos nossos jovens. Estamos mantendo o nosso compromisso com o apoio financeiro deste importante programa cultural que, muito contribui para a ascensão social dos jovens sergipanos. Acreditamos que a música tem o poder de transformar a vida tanto dos alunos, quanto de suas famílias e de quem os ouve tocar”, afirma o diretor-presidente da Energisa Sergipe, Roberto Carlos Currais.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas