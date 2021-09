Receita paga nesta quinta o último lote de restituição do Imposto de Renda

A Receita Federal vai liberar nesta quinta-feira (30) o pagamento do quinto e último lote de restituição do Imposto de Renda 2021. O valor será creditado diretamente na conta bancária indicada no momento de entrega da declaração. O primeiro lote foi repassado no dia 31 de maio.

Do total de recursos liberados neste quinto lote, R$ 200 milhões serão destinados a contribuintes que têm prioridade legal, tais como idosos (52.420), pessoas com deficiência física ou mental ou moléstia grave (4.927) e aqueles cuja maior fonte de renda seja o magistério (19.211).

Foram contemplados outros 281.604 contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 15 de setembro deste ano. Esse lote prevê também restituições residuais de exercícios anteriores.

Malha fina

Quem enviou a declaração e não teve a restituição liberada em nenhum dos cinco lotes caiu na malha fina e terá que acertar as contas com o Fisco para não sofrer sanções mais graves, como o pagamento de multa.

De acordo com a última atualização da Receita Federal, 276.863 dos 587.658 contribuintes que receberam comunicados sobre problemas na declaração regularizaram o documento a tempo de sair da malha fina.

Como consultar

Além da página na internet, os contribuintes também podem saber se estão no quinto e último lote de restituição acessando o aplicativo do Fisco disponível para os sistemas Android e IOS.

Após ser depositada, a restituição ficará disponível no banco durante o período de ano. Se o contribuinte não fizer o saque no prazo, deverá solicitar o montante pela, mediante o Formulário Eletrônico — Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no e-CAC, no serviço Extrato do Processamento da DIRPF.

O pagamento da restituição é realizado diretamente na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda. Se, por algum motivo, o pagamento não for realizado, os valores ficam disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

