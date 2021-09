Senadora Maria do Carmo fala sobre a sub-representação da mulher na política

Maria participa do 1º Encontro das Mulheres Municipalistas Sergipanas

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM/SE) participará nesta sexta-feira (1º) do Primeiro Encontro das Mulheres Municipalistas, promovido pela Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (Fames), a partir das 8h, no Delmar Hotel, em Aracaju. Ela abordará a “sub-representação da mulher na política”. A parlamentar destaca a baixa participação das mulheres não só nos comandos do Executivos, mas também nos Legislativos o que, ao ser ver, é uma questão histórica que precisa ser revista.

“Temos a felicidade de contar com a liderança de 14 prefeitas, em nosso Estado, que administram seus municípios com excelência e oferecem um grande exemplo a outras sergipanas que almejam ingressar na política. No entanto, isso representa apenas 18,6% dos 75 cargos de comando municipais”, lembrou Maria, que é a primeira sergipana a ocupar uma vaga no Senado da República e a única brasileira a permanecer no cargo por três mandatos consecutivos.

“Precisamos ampliar essa participação, pois não precisamos provar mais nada para ninguém. Somos capazes e podemos assumir a função que desejarmos. Para isso, precisamos ter garantida, no mínimo estrutura e condições de estar no páreo em pé de igualdade com os candidatos do sexo masculino”, afirmou a senadora que é defensora da causa.

Para a democrata, vencer essa cultura já arraigada, e que desfavorece a mulher, exige um conjunto persistente de ações, que vão desde o empoderamento das meninas nas escolas, para que elas se sintam motivadas e sejam reconhecidas como lideranças em seus grupos, até a adoção de medidas legais, como as que têm sido apresentadas por ela no Senado.

Ela é autora, por exemplo, do Projeto de Lei do Senado (PLS) 398/2018, que cria incentivos no ambiente escolar e produtivo para que meninas e mulheres possam exercer suas vocações em áreas, até então, restritas aos homens, como a Matemática, a Física, a Química e Tecnologias. Também é de sua autoria, o PLS 112/2010, que estabelece um percentual mínimo de participação de mulheres nos conselhos de administração das empresas públicas e de economia mista.