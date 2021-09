Shopping Prêmio completa 10 anos nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, dia 1° de outubro, o Shopping Prêmio completa sua primeira década. Para celebrar a data tão simbólica, uma tradicional missa em ação de graças será realizada, a partir das 8h, na capela Santa Teresinha, localizada dentro do shopping. A celebração é aberta ao público.

Mesmo em um momento tão singular para o mundo inteiro, que enfrenta as adversidades de um período atípico, o centro de compras conseguiu manter seu crescimento e tem muitos motivos para festejar a data. Desde agosto do ano passado, quando foi reaberto, após um período fechado para obedecer a medidas sanitárias, o shopping já inaugurou aproximadamente 40 operações, gerando mais de 200 empregos diretos. Além disso, diversas inaugurações estão previstas ainda este ano.

Desde que foi inaugurado, em 1° de outubro de 2011, o Shopping Prêmio tem transformado Nossa Senhora do Socorro. São 10 anos proporcionando aos sergipanos, principalmente aos socorrenses, emprego e renda, lazer e acesso fácil aos melhores serviços e marcas. Atualmente, o shopping conta com mais de 150 operações, já passou por três ampliações e em breve lançará sua quarta expansão. Os números mostram que o primeiro shopping do interior sergipano se consolidou como um dos principais centros de compras do estado e conquistou a confiança de clientes e empresários.

Por Juliane Balbino