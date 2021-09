Supremo aborta projeto político do governo

Por Adiberto de Souza *

Ao condenar o ex-deputado André Moura (PSC), o Supremo Tribunal Federal abortou o projeto político que os governistas sergipanos vinham construindo para as eleições de 2022. A ideia era que André concorresse ao Senado ao lado do candidato a governador ainda a ser definido pelo grupo. Com a condenação de Moura a oito anos de cadeia por desvio e apropriação de recursos públicos, peculato e associação criminosa, os situacionistas terão que recorrer a outro interessado em disputar a cadeira no Senado. Entre os pré-candidatos ao governo, o mais afetado com a condenação de Moura foi o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD), que já havia anunciado uma dobradinha com o agora ficha suja. Os aliados da dupla até já haviam batizado a união de “Rádio AM/FM” em favor de Sergipe, numa referência às iniciais dos nomes de ambos. Portanto, ao condenar André e torná-lo inelegível, o Supremo Tribunal Federal provocou uma baita microfonia no projeto político dos governistas sergipanos. Home vôte!

Me dá um dinheiro aí

A Assembleia autorizou o governo de Sergipe fazer dois empréstimos no valor total de R$ 200 milhões para recuperar as rodovias. A oposição votou contra a transação bancária por entender que estaria dando um cheque em branco ao Executivo na véspera de um ano eleitoral. Segundo o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania), de 2013 pra cá o governo já tomou mais de R$ 2 bilhões emprestados. Misericórdia!

Racismo no cinema

As mulheres negras não estão nas telas de cinema, nem atrás das câmeras. Pesquisa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro mostra que pretas e pardas não figuraram nos filmes nacionais de maior bilheteria. Apesar de ser a maior parte da população feminina do país (51,7%), as negras apareceram em menos de dois a cada 10 longas metragens brasileiros. Nenhum dos mais de 218 filmes nacionais de maior bilheteria pesquisados teve uma mulher negra na direção ou como roteirista. Uma lástima!

Já tem nome

As cúpulas do PSL e do DEM já decidiram o nome e o número do novo partido que resultará na fusão das duas siglas. Definiram União Brasil como o nome e o 44 como o número, deixando para trás o 25 do DEM e o 17 do PSL. A convenção conjunta para sacramentar a fusão dos dois partidos deverá ocorrer nos próximos dias 6 ou 20. Os demistas sergipanos apoiaram a fusão, mas exigiram o comando do União Brasil no estado. Ah, bom!

PT se reforça

Vice-presidente nacional do PT, Márcio Macedo foi a Paraíba prestigiar a filiação do ex-governador Ricardo Coutinho ao partido. Também assinaram a ficha da legenda da estrelinha os deputados Jeová Campos, Estela Bezerra e Cida Ramos, todos oriundos do PSB. Márcio aproveitou para discutir com os petistas paraibanos a conjuntura política e a preparação do PT para as eleições de 2022. Aff Maria!

Pulga atrás da orelha

A cassação da deputada estadual Diná Almeida (Pode) e a condenação do ex-deputado André Moura (PSC) assustaram políticos cassados pelo TRE sergipano e que aguardam julgamento de recursos no TSE. Entre estes estão o governador Belivaldo Chagas (PSD) e sua vice Eliane Aquino (PT), cassados por abuso do poder econômico na campanha eleitoral de 2018. Foi exatamente este delito que tirou o mandato de Diná Almeida e a tornou inelegível por oito anos. Danôsse!

Frente a frente

O Tribunal de Contas de Sergipe retoma nesta quinta-feira as sessões plenárias presenciais. A última vez que os conselheiros estiveram fisicamente no Pleno do TCE foi em 12 de março de 2020. Logo em seguida, a pandemia do novo coronavírus obrigou o órgão a transferir todas as suas atividades para o ambiente virtual. Todos os julgamentos continuarão sendo transmitidos em tempo real pelo canal do TCE no YouTube. Então, tá!

Infância perdida

Cerca de 40,2% das crianças com até 14 anos vivem em domicílios de baixa renda e em situação de extrema pobreza. Estudo da Fundação Abrinq mostra que 18,4% dos homicídios cometidos no Brasil tiveram como vítimas crianças e jovens de até 19 anos. Entre as denúncias de violações de direitos de crianças, 72,8% se referiam a casos de negligência, seguida por violência psicológica (45,7%), violência física (42,4%) e violência sexual (21,3%). Crendeuspai!

Letra morta

Alguém já disse que lei é como vacina, umas pegam, outras não. Uma dessas leis desrespeitadas em Sergipe é a que obriga as casas comerciais especializadas em refeições rápidas a afixarem tabela em local visível informando os índices nutricionais e calóricos dos sanduíches. De autoria do ex-deputado estadual Gilson Andrade (PSD) – atual prefeito de Estância – A Lei é letra morta em quase todos os restaurantes e lanchonetes de Sergipe. Marminino!

Os traíras vem aí

Na campanha eleitoral que se avizinha, vai reaparecer na praça uma espécie que faz muito mal à democracia e causa sérios prejuízos financeiros aos candidatos descuidados: é o vendedor de votos. Também chamadas de traíras, essas pessoas aproveitam o prestigio político que têm para faturar com as eleições. Muitos conseguem vender o mesmo curral eleitoral a mais de dois candidatos. Bem feito para as “vítimas” dessa corja, pois político que compra votos merece mesmo ser enganado para aprender que o povo não é gado para ser vendido. Desconjuro!

No estaleiro

Após sentir fortes dores no tórax e procurar ajuda médica, o vereador de Lagarto, Belizário da Saúde (PDT), foi internado no Hospital de Cirurgia, em Aracaju. Segundo o site de notícias Lagartense, o pedetista será submetido a uma cirurgia para a implantação de um stent, visando desbloquear a artéria coronária. Os familiares do vereador informaram que ele está estabilizado, devendo a cirurgia ocorrer nesta quinta-feira. Boa sorte, vereador!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Estado de Sergipe, em 27 de dezembro de 1936.

* É editor do Portal Destaquenotícias