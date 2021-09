Tribunal de Contas terá volta das sessões presenciais nesta quinta-feira

Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) estarão de volta ao plenário em sessão presencial nesta quinta-feira, 30, às 9h. O último Pleno no formato tradicional ocorreu em 12 de março de 2020, dias antes da pandemia do novo coronavírus levar o órgão a transferir todas as suas atividades para o ambiente virtual.

“Após avançarmos em algumas etapas da retomada gradativa dos trabalhos presenciais, seguiremos o planejamento com a realização das sessões presenciais, mantendo os cuidados necessários para preservar a saúde de todos”, afirma o presidente do TCE, conselheiro Luiz Augusto Ribeiro.

As sessões do Pleno e das Câmaras poderão também ser realizadas de forma mista, com a participação por videoconferência ou presencial, com acesso limitado ao Plenário. Todos os julgamentos continuarão sendo transmitidos em tempo real pelo canal do TCE no YouTube.

No dia a dia do TCE/SE, já desempenham suas funções de forma presencial os servidores imunizados, respeitada a carência de 14 dias após a aplicação da segunda dose da vacina.

Segundo o conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, todo o planejamento de retorno aos trabalhos na sede do órgão segue as orientações do setor Médico do Tribunal.

“Temos visto uma melhora nos números da pandemia, mas a Covid-19 ainda é uma realidade. Por isso, seguiremos exigindo a adoção de medidas como o uso de máscara de proteção facial, aferição da temperatura corporal, higienização frequente das mãos, entre outras”, conclui o presidente do TCE.

Fonte e foto DICOM/TCE