Academia de Letras de Aracaju abre seleção para vaga de membro efetivo

A Academia de Letras de Aracaju (ALA) abrirá o processo de indicação de candidatos para a cadeira n° 14, cujo patrono é o poeta Mário Jorge Vieira, durante o período de 4 a 29 de outubro. A vaga era ocupada pela jornalista e produtora cultural Ilma Fontes, que faleceu aos 73 anos depois de uma luta contra o câncer.

Para o presidente da Academia, Francisco Diemerson, a perda de Ilma, tanto para a ALA quanto para a cultura sergipana, é inestimável. “Foi a primeira perda de membro efetivo na nossa Academia, o que nos deixou extremamente consternados, ainda mais por ser Ilma, uma mulher sempre à frente do seu tempo, que trocou a medicina pelas artes, publicou livros, produziu curtas-metragens e fez, com muita honra para mim, o prefácio do livro que vou lançar”, disse.

Como funciona

O registro para candidaturas será efetivado mediante ofício dirigido ao presidente, assinado apenas pelos acadêmicos indicadores, acompanhado de memorial sobre a trajetória intelectual do(a) indicado(a), devidamente salvos em formato pdf e encaminhados ao e-mail institucional da Academia (academiadeletrasdearacaju@gmail.com).

Serão considerados candidatos aqueles que forem devidamente indicados por, no mínimo, cinco membros efetivos, obedecendo-se às seguintes exigências: ter desenvolvido trabalho de notório valor literário, artístico ou científico, a juízo do plenário; residir em Aracaju.

Feita a proposta, com o pedido de inscrição e dirigido ao presidente, será constituída uma Comissão de três membros efetivos da ALA para, no prazo de 15 dias, dar parecer por escrito, sobre a obra e o currículo do candidato.

Avaliação

A comissão poderá, preliminarmente, recusar qualquer candidatura que não preencha as exigências do Estatuto e deste Regimento Interno. Francisco Diemerson explica que o candidato será eleito se conseguir o voto da maioria em reunião específica para esse fim, com a presença de, no mínimo, cinquenta por cento dos membros efetivos.

É permitido o voto por correspondência, eletrônico ou físico. O voto encaminhado fisicamente deverá constar em envelope lacrado, entregue ao presidente da Academia que, por sua vez, entregará aos escrutinadores da sessão eleitoral. Os votos enviados eletronicamente devem ser dirigidos ao e-mail institucional da Academia até às 12h do dia da eleição e deverão ser impressos pela Secretaria da Academia, colocados em envelope lacrado e entregue aos escrutinadores no momento da apuração. Os acadêmicos que enviarem os votos eletronicamente autorizam, em respeito à transparência do processo, a declaração pública de voto.

É importante frisar que, havendo empate, será convocada nova eleição após 15 dias e, mantendo-se o empate, será declarado eleito o candidato mais idoso. Para apreciação e avaliação dos candidatos, não se levarão em conta outros fatores senão o intelectual e o ético.

O link do edital estará disponível no instagram da Academia de Letras de Aracaju (@academiadearacaju).