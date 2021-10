Aracaju imuniza adolescentes de 13 anos e completa o ciclo vacinal de 60% da população

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), iniciou nesta quinta-feira, 30, mais uma fase da vacinação da população contra a covid-19, com a inclusão dos adolescentes de 13 anos no calendário municipal.

Durante todo o dia, foram vacinados 3.339 adolescentes de 13 a 17 anos, além de 8.183 pessoas com a segunda dose, completando o ciclo vacinal de 60,9% da população de 18 anos e mais. Com relação à repescagem, foram imunizadas 346 pessoas, e outras 868 com a dose de reforço. Com mais esse quantitativo, a capital sergipana chega à marca de 492.158 pessoas vacinadas, com a primeira dose, até o momento.

No caso dos adolescentes, para receber a primeira dose, devem se dirigir acompanhado dos pais ou responsáveis a um dos sete pontos fixos, das 8h às 16h. São eles: Shopping Riomar (Coroa do Meio); Aracaju Parque e Shopping (Bairro Industrial); Estação Cidadania (Bugio); Universidade Tiradentes (Farolândia); Uninassau (Avenida Augusto Franco); Igreja Universal do Reino de Deus (DIA) e Unidade Básica de Saúde (UBS) Santa Terezinha (Robalo).

É obrigatório apresentar um documento de identificação com foto e comprovante de residência de Aracaju, em nome da pessoa ou dos pais, com validade dos últimos seis meses. Também é possível ser imunizado no drive-thru da Sementeira das 8h às 17h, mediante cadastro prévio no site da Prefeitura e código validado.

Drive-thrus

Os dois drive-thrus da capital, Parque da Sementeira e 28º Batalhão de Caçadores, também estão vacinando com a segunda dose da AstraZeneca e da Pfizer, das 8h às 17h. Para receber a segunda dose nesses locais, não é necessário um código validado. Bruno Francisco Dias, que foi vacinado no drive da Sementeira, ressaltou a rapidez e praticidade. “Agora estou aliviado em completar meu ciclo e me sentir imunizado”, disse.

D2 de AstraZeneca e da Pfizer

A SMS realizou uma nova antecipação de segunda dose (D2) de AstraZeneca e de Pfizer. Quem precisa receber a segunda dose da Astrazeneca até 20 de outubro pode procurar um dos pontos de vacinação, que são: UBSs Augusto Franco (Farolândia), Cândida Alves (Santo Antônio), Francisco Fonseca (18 do Forte), Marx de Carvalho (Ponto Novo), Roberto Paixão (17 de Março), Externato São Francisco (Suíssa) e Auditório Antônio Vieira Neto, das 8h às 16h; além dos drives do Parque da Sementeira e do 28 BC, das 8h às 17h.

A D2 de Pfizer estará disponível nos drives do Parque da Sementeira e do 28 BC (das 8h às 17h), na Estação Cidadania (Bugio), Faculdade Pio Décimo (Av. Tancredo Neves), UBS Santa Terezinha (Robalo), Uninassau (Av. Augusto Franco) e Universidade Tiradentes (Farolandia), das 8h às 16h. Para ser vacinado, basta levar o cartão de vacina comprovando que tomou a primeira dose, um documento com foto e CPF e um comprovante de residência de Aracaju no nome da pessoa que vai tomar a vacina.

D2 de CoronaVac

A segunda dose de CoronaVac segue sendo ofertada no auditório anexo à Escola Municipal Presidente Vargas, Estação Cidadania (Bugio), Faculdade Pio Décimo (Tancredo Neves) e na Unit (Farolândia), das 8h às 16h.

Repescagem

Paralelo à vacinação do novo grupo, a Prefeitura de Aracaju dará continuidade à repescagem para os aracajuanos que ainda não receberam a primeira dose da vacina e a imunização de gestantes acima de 18 anos. Estas pessoas poderão receber a D1 em 16 Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

São elas: UBS João Bezerra (Areia Branca); UBS Niceu Dantas (Mosqueiro); UBS Geraldo Magela (Orlando Dantas); UBS Celso Daniel (Santa Maria); UBS Hugo Gurgel (Coroa do Meio); UBS Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa); UBS Joaldo Barbosa (Bairro América); UBS Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos); UBS Maria do Céu (Centro); UBS Dona Jovem (Bairro Industrial); UBS Carlos Fernandes (Lamarão); UBS Eunice Barbosa (Porto Dantas); UBS Anália Pina (Almirante Tamandaré); UBS José Machado de Souza (Santos Dumont); UBS Onésimo Pinto (Jardim Centenário); e UBS Carlos Hardman (Soledade).

“Estava doente e não consegui tomar a vacina na minha idade regular. Estou feliz em ter conseguido tomar a minha primeira dose”, disse Gabriele Barboza, que tomou a sua vacina na UBS Edézio Vieira de Melo.

Dose de reforço

O reforço para os idosos acima de 60 anos, que tomaram a segunda até 15 de abril, e a 3ª dose dos imunocomprometidos, a partir de 50 anos, também está sendo disponibilizado nos seguintes pontos fixos, das 8h às 16h: UBS Santa Terezinha (Robalo); Shopping Riomar (Coroa do Meio); Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial); Universidade Tiradentes (Farolândia); Uninassau (avenida Augusto Franco); Igreja Universal do Reino de Deus (próximo ao viaduto do DIA); e Estação Cidadania (Bugio).

Foto SMS