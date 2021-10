Arcos Dorados investe na expansão do McCafé no Brasil e reforça seu compromisso com a qualidade dos grãos

O McCafé, cadeia de cafeterias do McDonald’s, já inaugurou 16 unidades no Brasil ao longo de 2021, como parte do plano de expansão anunciado no início do ano pela Arcos Dorados, franquia responsável pela operação da rede em 20 países da América Latina e Caribe. Com isso, o McCafé chega a 91 unidades no país, além de 583 restaurantes McDonald’s que contam com a venda de café no balcão.

O McCafé traz como estrela um café de alta qualidade, produzido com 100% de grãos do tipo arábica, considerado um dos mais nobres do mundo. Além disso, 100% dos grãos utilizados são de origem nacional e contam com a certificação da Rainforest Alliance desde 2015, reforçando o comprometimento da rede em mitigar seu impacto no meio ambiente e promover a sustentabilidade. Para receber a certificação, os produtores e fazendas parceiras precisam seguir uma série de normas seguindo boas práticas agrícolas e ambientais, além de prezar pelo bem-estar dos trabalhadores. Nos últimos 12 meses, foram consumidas aproximadamente 50 toneladas de café pela rede.

“O segmento de café do McDonald’s chegou ao país há cerca de 20 anos para atender à crescente demanda do público brasileiro por um produto de qualidade e pelo alto potencial do mercado nacional, que é atualmente o segundo maior em consumo de café em todo mundo. Como parte do nosso compromisso com o planeta, guiados por nossa estratégia de atuação ESG, Receita do Futuro, fazemos questão de oferecer um café certificado de alta qualidade, promovendo um futuro melhor para as pessoas e para o meio ambiente”, comenta Mariana Scalzo, Diretora de Comunicação Corporativa da Divisão Brasil da Arcos Dorados.

Os produtos mais procurados no McCafé são os tradicionais Café Espresso e Pão de Queijo, ao lado do Croissant de Presunto e Queijo, porém a rede oferece um cardápio variado, incluindo Latte, Moca, Cappuccino, Machiatto e até opções geladas, como o Iced Mix Cookies e o Iced Moca Mix.

#FollowTheFrog

Para marcar o Dia Internacional do Café, nesta sexta-feira (01), às 12h, a Arcos Dorados transmite a live Follow The Frog em seu canal no LinkedIn, em parceria com a Rainforest Alliance, para discutir sobre os benefícios do café certificado para um futuro mais sustentável. Entre os participantes, estarão Giovanna Garcia, Gerente de Desenvolvimento de Mercados da Rainforest Alliance, Dario Luksemberg, Diretor de Recursos Humanos e Scrum Master do Squad de Café da Arcos Dorados, e Paula Escoriza, da Cabrales Café, uma das fornecedoras de café da Arcos Dorados.

“Estamos muito felizes em ter a Arcos Dorados como uma de nossas grandes parceiras na América Latina para fomentar o mercado de café certificado. Eu tenho o prazer de acompanhar diariamente a Arcos Dorados e o seu comprometimento e busca por soluções mais sustentáveis, que beneficiem tanto a natureza como todos os envolvidos na cadeia de produção. Esta live em conjunto é uma das ações que estamos desenvolvendo com o objetivo de mostrar aos consumidores que pequenas ações fazem toda a diferença”, comenta Giovanna Escoura Garcia, Gerente de Desenvolvimento de Mercados da Rainforest Alliance.

Promoções

Além disso, para celebrar a ocasião, a rede oferece entre os dias 1 e 10 de outubro descontos para o Café Premium e para o Café Espresso, que podem ser ativados com exclusividade pelo aplicativo do McDonald’s.

Sobre a Arcos Dorados

A Arcos Dorados é a franquia responsável pela operação do McDonald’s em 20 mercados da América Latina e do Caribe, com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias locais de restaurantes da marca nessas regiões. Atualmente, a rede possui mais de 2.250 restaurantes, entre unidades próprias e de seus subfranqueados, que juntos empregam mais de 100.000 funcionários (dados de 30/06/2021). No Brasil, são mais de 1.040 unidades, empregando mais de 50.000 pessoas. A empresa também mantém um sólido compromisso com o desenvolvimento das comunidades nas quais está presente e com a geração de primeiro emprego formal para jovens, além de utilizar sua escala para impactar de maneira positiva o meio-ambiente. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para saber mais sobre a Companhia por favor visite o nosso site: www.arcosdorados.com

