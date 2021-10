Avaliações sobre nova chapa

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Natural que a provável ausência do ex-deputado André Moura do jogo, outros nomes apareçam para tentar substituí-lo na escalação da chapa majoritária escolhida pela maioria da base aliada e avalizada pelo governador Belivaldo Chagas (PSD). André era o mais solicitado como pré-candidato ao Senado, inclusive por partidos da oposição. Também seria o indicado de qualquer um que seja o escolhido pelo grupo para Governo do Estado. A substituição não será fácil. Alguns nomes estão surgindo, mas até o momento Belivaldo Chagas mantém o silêncio e vai esperar para mais à frente, quando iniciará as conversas sobre quem disputará a sua sucessão.

Dois nomes, pelo menos, já se manifestaram. O deputado federal Laércio Oliveira (PP), iniciou visitas a cidades do interior, levando propostas para tentar ser o candidato a governador. Tem feito isso já há algum tem e deu continuidade logo após retornar dos Estados Unidos, onde passou duas semana dando assistência a familiares. Foi no reinício desse trabalho, que deixou claro o seu desejo de disputar o Governo ou o Senado e o nome está posto mas sem imposição, porque defende a unidade do grupo liderado pelo governador Belivaldo Chagas. Claro que o momento não é para discussões descontroladas. Tudo será posto em campo dentro dos critérios antes determinados, que serão conduzidos pelo governador.

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) também demonstra interesse em ir para o páreo dentro da base. Está mantendo seu ritmo no interior e de hoje até domingo tem vários atos religiosos a participar. Está preparado a dar um toque que amplie o seu desejo de trocar a disputa à Câmara Federal pelo Senado. Estará com Belivaldo Chagas e com Fábio Mitidieri para uma conversa já na próxima semana e avaliar as condições. Admite que é bem citado nas pesquisas que são divulgadas e até acha que as eleições do próximo ano não terão o mesmo tom da anterior, em que ele não conseguiu eleger-se para o mesmo mandato, perdendo para o atual senador e também candidato a governador pelo PT, Rogério Carvalho.

Nesse momento, embora praticamente a um ano das eleições, não aparece uma única liderança com o mesmo potencial de André Moura para disputar o Senado. Claro que se vai trabalhar para chegar lá e outros nomes estão surgindo nas oposições para tentar integrar uma chapa para senador. A delegada Daniele Garcia já se lançou para tentar o mandato, dentro de uma estratégia do Podemos, que não forma uma composição que solidifique uma chapa expressiva. Mas, apesar de ficar fora, o ex-deputado vai segurar seu grupo na base aliada e provavelmente colocar a filha para disputar vaga na Câmara Federal, o que fortalece a aliança.

Há muita coisa a definir e o passo inicial é manter a calma, avaliar toda a situação e refletir para formação de uma nova chapa que mantendo os mesmos nomes que se colocaram à disposição da bloco para se submeter à escolha ao Governo. Nesse ponto, não existe qualquer recuo e Belivaldo Chagas está consciente de que as conversas devem começar ainda esse mês, mas a decisão final ocorrerá em novembro. Quanto à escolha de outra indicação para senador, há muito tempo para definição.

André dá entrevista

O ex-deputado federal André Moura concederá entrevista coletiva na segunda-feira, as 9 horas, no hotel Quality.

*** A informação é de que André vai falar sobre o julgamento e expor tudo o que aconteceu e ainda pode acontecer. A notícia foi passada por volta da meia-noite.

Debate na confraria

A confraria do café, na Pandoro, debateu ontem a condenação do ex-deputado André Mouras (PSC), pelo STF. Na opinião da maioria a decisão teve o dedo do grupo de Bolsonaro.

*** Todos lamentaram, inclusive adversários, mas consideraram que houve uma armação para derrubar André, que aparecia como melhor nome para disputar o Senado.

*** Ainda na confraria, saiu o comentário de que houve até conversas com o presidente Bolsonaro, para interferir junto a ministros ligadados a ele. Especulações sem sentido.

Na base sem mudança

Dentro da base aliada, o caso de André Moura foi lamentado, mas a maioia admite que não houve mudança para a escolha dos nomes que estão postos ao Governo do Estado.

*** As discussões acontecerão a partir da segunda quizena de outubro, e podem se estender no máximo até os primeiros dias de novembro.

*** Segundo fonte de membro da base, André Moura seria candidato ao Senado e a partir de agora podem surgir outros nomes para disputar o mandato.

Jackson e o Senado

Perguntado se poderia ser candidato ao Senado Federal pela base aliada, o ex-governador Jackson Barreto disse que “ninguém é candidato sozinho e nem para atender a um projeto pessoal”.

***Disse que vai conversar com o grupo e acha que se engana quem pensar que a eleição do próximo ano, não será igual à de 2018.

*** Jackson Barreto lembrou que votará em Lula para presidente, e sabe que isso será importante para que ele tenha uma bancada firme que o apoie no Congresso.

Vai a Belivaldo e Fábio

Jackson Barreto terá uma conversa com o governador Belivaldo Chagas (PSB) na próxima semana, porque “ele é o nosso coordenador”. Também vai se encontrar com o deputado federal Fábio Mitidieri.

*** A conversa será sobre a candidatura ao Senado e JB vai mostrar que aparece bem nas pesquisas que já foram realizadas.

Precisa ter calma

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) disse ontem que está muito cedo para qualquer coisa e “precisamos ter calma”.

*** Disse que na quarta-feira esteve atendendo a vários prefeitos lá em Brasília, não acompanhou o julgamento. “Não sei os detalhes”.

*** Mitidieri tem seu nome colocado para disputar o Governo do Estado e tentar atingir os seus objetivos junto à base aliada.

Liberdade de expressão

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) pede para que ninguém esquecer que a liberdade de expressão tem limites: não ferir a honra alheia, não incitar o ódio contra pessoas ou grupos, não mentir.

*** E mais: não espalhar mentiras, não tolerar a intolerância e não incitar a violência ou a ruptura da ordem democrática. Regras básicas de civilidade.

Mercadante e Rogério.

Em entrevista ao Portal 247, o ex-secretário da Educação, Aloísio Mercadante (PT), disse que em Sergipe “nós temos um candidato novo, com apoio do ex-presidente Lula, mas ainda com alguma discussão sobre aliança”.

*** E continua: “trata-se de Rogério Carvalho, senador, que está na CPI, médico, muito competente e que está muito bem posicionado.”

União Brasil

A fusão dos partidos Democrata e PSL vai gerar a sigla União Brasil e terá o número 44. Parte do DEM defendia o número 25 porque já está na cabeça do eleitor em todo o Brasil.

*** Em Sergipe a fusão ainda não foi tratada diretamente entre os dois partidos, e seus filiados aguardam como ficará a sigla para disputar as eleições do próximo ano.

Valmir está circulando

Valmir de Francisquinho (PL) disse ontem que ficou muito sentido com a condenação de André Moura elo STF, a ponto de passar a noite em claro.

*** Valmir está circulando, tem conversado muito com lideranças políticas e diz que pode ser candidato a deputado estadual ou federal, a senador ou a governador: “depende da opinião do povo”.

Apoio a Ulices Andrade

Valmir insiste que se Ulices Andrade for candidato a governador de Sergipe ele apóia e vota nele sem qualquer problema. O ex-prefeito de Itabaiana sempre disse que estaria com Ulices.

*** – Entretanto, se Ulices Andrade não for o candidato posso disputar o Governo em 2022, disse.

Na base da especulação

No final da noite as especulações a sabor de cerveja entre deputados: Um deles disse que o deputado federal Fábio Mitidieri “só abre se for para Ulices Andrade”.

*** Sobre o Senado: “André não podendo, o deputado Laércio Oliveira (PP) não aceita outra indicação que não seja a dele”.

*** Indiferente a isso, o prefeito Edvaldo Nogueira mantém o seu trabalho e se mostra disposto a disputar o Governo, dando como exemplo o que faz por Aracaju.

Milton a governador

O bloco em que se soma o Podemos, o Cidadania e tem simpatia do empresário Milton Andrade (PL) tem como prioridade o nome do senador Alessandro Vieira para governador e Daniele Garcia ao Senado.

*** Caso Alessandro mantenha sua candidatura como terceira via a presidente da República, o empresário Milton Andrade confirma que será candidato a governador com a delegada ao Senado.

*** Milton disse que tentará atrair o PL para o bloco, mas se não conseguir buscará outros caminhos.

Um giro pelas redes

Paulo Pimentel – Ser atacado pelo véio da Havan, Zambelis e cia é motivo de orgulho. Ficaria decepcionado se me elogiassem.

Lauro Jardim – Comissão da Câmara aprova proposta de fiscalização ao TCU sobre Museu Nacional.

Alfredo Marques – Empresários se unem para atender Bolsonaro e o botijão de gás custará apenas R$50, mas o consumidor só levará a metade do gás.

Jandira Feghal – Luciano Hang admitiu gastar 250 MILHÕES em propagandas da Havan no Google. A suspeita é que essas propagandas financiaram indiretamente canais que propagavam as fake news.

Bianca Castanho – Flávio Bolsonaro não faz nada como senador. A inutilidade dele como político é hereditária.

Eumano Silva – Só agora vi o pronunciamento do senador Fabiano Contarato sobre a postagem homofóbica de Fakroury. Histórico.

Blog do Noblat – Depoente Fakhoury na CPI da Covid: “Desconheço gabinete do ódio, sei que existiu o MAV, do PT, que treinava militantes virtuais”.

Brasil 247 – Senador Fernando Collor ataca Boulos e toma invertida: “e o dinheiro da poupança, já devolveu?”