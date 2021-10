Brigadas Digitais da CUT reúnem mais de 400 sindicalistas

por: Iracema Corso*

Dirigentes sindicais e profissionais da comunicação de Sergipe e de todo o Brasil participaram da Aula Inaugural ‘Conjuntura, Comunicação e Disputa de Hegemonia’, na última terça-feira, dia 28/9. A atividade de formação sindical online integra o projeto Formação em Comunicação – Brigadas Digitais da CUT.

Pesquisadora em Comunicação Digital na Universidade Federal da Bahia (UFBA), Dra. Nina Santos, e Brunna Rosa, cientista social e tecnóloga criativa falaram sobre como usar as redes sociais digitais para promover transformação social.

Brunna Rosa chamou a atenção para a mudança no hábito dos brasileiros que nos últimos anos intensificaram o acesso à internet através de celulares, tablets, entre outros. “As pessoas estão na internet e 99% acessam pelo

celular”, afirmou Rosa.

A professora Nina Santos destacou que frente à abundância informacional, este cenário exige novas dinâmicas de visibilidade. Neste contexto, ela enumerou alguns desafios democráticos: pluralidade de fontes e pontos de

vista, qualidade da informação, liberdade de expressão, combate a crimes de ódio na internet, a responsabilidade das plataformas, e a compreensão do digital como elemento de transformação social.

“Para acessar a internet e fazer a militância digital, é preciso querer. E a organização política se faz também fora do digital. A ação de redes e ação nas ruas estão sobrepostas”, declarou Nina Santos.

Para a secretária de Formação da CUT Sergipe, Caroline Santos, as Brigadas Digitais vão ampliar percepções. “A aula inaugural foi o pontapé de uma iniciativa que, tenho certeza, ampliará a percepção das lutas dos

trabalhadores e trabalhadoras. O campo da internet é um espaço de luta que, a exemplo das ruas, precisa ser ocupado por nós”.

Secretário de Comunicação da CUT Sergipe, Plínio Pugliesi ressaltou o potencial desta iniciativa. “A CUT, como principal orientadora do sindicalismo no Brasil, está num momento de virada de chave da comunicação

sindical, saltando do modo analógico para o digital. Até hoje, o sindicalismo continua limitado aos meios de comunicação tradicionais e impressos. As Brigadas vão articular os sindicatos, em todo país, para

projetarem a classe trabalhadora como protagonista na disputa da comunicação digital, que até agora foi uma área subutilizada pelas forças políticas progressistas”.

Admilson Lima, secretário de Saúde do Trabalhador da CUT/SE, prevê muito aprendizado e ação articulada a partir da aula inaugural. “O fora Bolsonaro deve estar nas redes sociais e da forma correta para alcançarmos mais

visualizações. As Brigadas Digitais vieram no momento certo. Criam um alerta para todos nós trabalharmos de forma mais unida. Alguns bolsonaristas reconhecem a desgraça que estamos vivendo e não é momento de

jogar pedra, mas saber acolher esses camaradas. Espero aprender muito mais para chegar à unificação sindical e conseguimos transformar a realidade dura que estamos vivendo”, declarou Admilson.

A cada momento em que o trabalhador brasileiro sofre uma nova perda graças ao governo Bolsonaro, Jackson Ribeiro, presidente do Sindiserve Poço Verde, reforça sua certeza de que é urgente a atuação sindical massiva no campo da comunicação.

“Com a desconstrução dos direitos da classe trabalhadora, a comunicação sindical é de fundamental importância. Temos que priorizar comunicação como ponto central de luta. Não é um luxo, não é um gasto. É um investimento

muito importante. Por isso as Brigadas Digitais da CUT são essenciais para construirmos um instrumento sólido e eficaz, uma rede organizada para preparar todos e todas na luta até a vitória contra o retrocesso”.

Orientações sobre as Brigadas Digitais da CUT

No estado de Sergipe, ao todo estão inscritas 43 pessoas entre dirigentes e profissionais de comunicação. O curso de Formadores em Comunicação Popular Digital já começa nesta quinta-feira, dia 30/9, os inscritos neste curso

devem acompanhar as orientações e o link de acesso para as aulas que serão enviados para o email cadastrado. Já os inscritos no curso de Organizadoras/es de Brigadas só iniciarão a formação no mês de novembro.

A saber, o projeto Formação em Comunicação – Brigadas Digitais da CUT é estruturado em três etapas:

*formação de Formadores em Comunicação Popular Digital *formação de Organizadoras/es de Brigadas

*organização das Brigadas Digitais das CUT

Cada uma dessas etapas terá um público e uma jornada específica, preparada

estrategicamente para que possamos alcançar o nosso principal objetivo:

ocupar o mundo digital e as redes sociais de maneira articulada e

organizada para lutar pelos direitos da classe trabalhadora e derrotar a

extrema direita e o bolsonarismo.

