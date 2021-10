Deputado Laércio Oliveira retoma agendas de visitas ao interior do Estado

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) retomou nesta quinta-feira, 30, a agenda de visitas aos municípios do interior do Estado. A primeira parada foi em Aquidabã, onde ele foi recebido pelo prefeito Mário Lucena e pela presidente da Câmara de Vereadores, Tânia de Valter. Na ocasião, Laércio destacou suas ações no Congresso Nacional, principalmente no que diz respeito à destinação de emendas para a cidade.

O prefeito Mário agradeceu ao deputado pelos investimentos feitos para o município ao longo do mandato e, também pela presença na cidade. “Eu agradeço a sua visita à nossa querida Aquidabã, terra de um povo ordeiro e receptivo. Aquidabã é grata por tudo que o senhor fez pela cidade. O deputado tem feito muito por Sergipe, por isso não tenho dúvida que o senhor é um dos melhores nomes para estra à frente do nosso grupo”, disse.

Já em Muribeca, o deputado Laércio foi recepcionado pelo prefeito Mário Conserva, pela ex-prefeita e secretária de Governo e Planejamento, Sandra Conserva, pelo Secretário de Infraestrutura, Paulo Alberto, pelo assessor José Marqies, e pelo secretário de comunicação, Genilson Balbino. Eles conversaram sobre o cenário político do Estado e evidenciaram os mais de R$ 4,3 milhões de emendas destinados para o município.

”Eu quero agradecer, em nome de todo povo muribequense, pelos mais de 4 milhões de emendas enviadas pelo deputado. Para mim, vale quem ajuda o povo. Sem dúvidas, o deputado Laércio ajuda muito o povo muriquesense. Desejo muita boa sorte e quero dizer que você é sempre muito bem-vindo”, destacou o prefeito Mário.

A última parada foi no município de Propriá, o mais populoso do Baixo São Francisco. Para a cidade, o deputado já destinou mais de R$ 4,1 milhões de emendas ao longo do mandato. Na oportunidade, Laércio foi recebido pelo prefeito Valberto Lima, secretários municipais e vereadores. Eles trataram sobre projetos de desenvolvimento para a cidade, a exemplo da revitalização do Hotel Velho Chico, localizado às margens da BR-101, na divisa entre os estados de Sergipe e Alagoas.

Na reunião, ainda foi ressaltada a intensão do deputado em ser o pré-candidato ao governo do Estado. “Para nós é uma honra receber o senhor e sua equipe, porque transformamos esta tarde, numa tarde rica. Aqui estão todos que batalham por uma Propriá melhor e hoje todos puderam ouvir a sua vontade de disputar o governo do estado. Também pudemos ouvir um pequeno resumo da sua prestação de contas enquanto deputado federal e ficamos na expectativa após a sua introdução acerca do que pretende, caso seja eleito governador do estado. Eu só tenho a agradecer ao senhor”, frisou o prefeito Dr. Valberto.

Ainda em Propriá, o deputado Laércio Oliveira visitou o Bispo Dom Vitor e o Padre Clebson, que manifestaram suas demandas atreladas à Diocese da cidade. Por fim, o deputado concluiu sua agenda em uma reunião com mulheres, promovida pelo ex-prefeito de Propriá e ex-deputado estadual Luciano de Menininha.

