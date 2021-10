Energisa facilita pagamento atrasados para tarifa social

Clientes podem escolher WhatsApp, site, aplicativo Energisa On para fazer negociação

O Grupo Energisa, maior grupo privado do setor elétrico inicia, em outubro, uma nova campanha de negociação para facilitar o pagamento de contas em atraso. A campanha traz condições especiais para o público inserido na chamada Tarifa Social, com destaque para a possibilidade de parcelamento dos débitos em até 24 vezes no cartão de crédito e condições exclusivas para negociação pelos canais digitais de atendimento da Energisa, como o WhatsApp da Gisa, aplicativo Energisa On (disponível nas lojas virtuais) e site energisa.com.br.

Atualmente, a Energisa atende a cerca de 1,570 milhão de clientes dentro da Tarifa Social nos 11 estados onde atua como distribuidora. Concedido pelo Governo Federal, o benefício da Tarifa Social é voltado para famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa, e que podem obter descontos de até 65% na tarifa.

Interessados que estejam com uma ou mais contas em atraso podem entrar em contato pelos canais digitais de atendimento da empresa, sem precisar sair de casa. É preciso ter em mãos os documentos pessoais (CPF e RG). A Energisa quer facilitar a vida dos clientes e está analisando a situação de cada um para chegar na melhor negociação possível. As condições são válidas para faturas que não foram negociadas anteriormente.

Opções para todos os clientes

A Energisa também oferece outras facilidades de pagamento para todos os clientes, incluindo os da tarifa social. Quem estiver com contas vencidas com mais 180 dias podem ter até 40% de desconto – feitos sobre os juros e multa – no valor final para pagamentos à vista. Quem não puder pagar dessa forma, tem a opção de parcelar o valor no cartão de crédito em até 12 vezes também ou na fatura de energia.

Com os impactos da pandemia da Covid-19 na economia, a Energisa estudou alternativas para que os clientes da empresa tivessem as melhores condições possíveis na hora de negociar. Nesta campanha, por exemplo, o índice de correção monetária utilizado na negociação será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que vem tendo reajustes mais baixos, impactando menos no valor final da dívida após ela ser atualizada.

Como negociar de onde você estiver

Os clientes podem optar por um dos canais digitais disponíveis de sua preferência. Para negociar pela GISA, assistente virtual disponível 24 horas por dia pelo WhatsApp, é só escrever a palavra Parcelamento e dar início à conversa. Se preferir pelo site, basta acessar a Agência Virtual em https://www.energisa.com.br/paginas/login.aspx, realizar o cadastro e selecionar a opção ‘Negociar Dívida’. No APP Energisa On, só clicar no ícone Parcelamento. Outra facilidade é o pagamento de faturas de energia por Pix, que já está disponível para todos os clientes.

Por Adriana Freitas