FSF participa de reunião com órgãos de fiscalização antes da partida Confiança x Vasco

A Federação Sergipana de Futebol (FSF) promoveu no fim da manhã desta sexta-feira (01/10), mais uma reunião para debater e planejar a logística para os jogos do Campeonato Brasileiro da Série B, no estado de Sergipe. A reunião foi convocada após, o Comitê Técnico-Científico do Governo de Sergipe liberar a capacidade de 30% de público na arena Batistão.

A reunião aconteceu na sede da FSF , Aracaju e contou com as participações de diversos órgãos de fiscalização.. A entidade reforça os protocolos exigidos na partida entre Confiança x Vasco pela 28ª rodada da Série B, na arena Batistão:

Não está autorizada a presença de torcidas organizadas nas arquibancadas ou nos arredores da arena. A utilização de instrumentos sonoros, bandeiras ou qualquer tipo de material que possa gerar aglomeração estão proibidos. O público deve permanecer prioritariamente sentado, com distanciamento mínimo de 1 metro entre as pessoas ou entre os grupos de coabitantes de até 4 pessoas, permanecendo vedada a aglomeração de pessoas.

Os portões deverão ser fechados com antecedência de 30 minutos do início da partida. O torcedor só terá acesso até as 17h30 do domingo(03/10). O público terá acesso a bebidas não alcoólicas, entre elas; água, suco e refrigerante. Dez vendedores credenciados pelo clube mandante estarão distribuídos na arena vendendo os referidos produtos.

Para o acesso dos torcedores ao estádio, continua obrigatória a comprovação de recebimento da 1ª e 2ª doses ou a dose única de imunizante contra a Convid-19; ou a apresentação de teste antígeno ou RT-PCR de Covid-19 negativo, realizado, no máximo, 72h antes da partida. O acesso, ao estádio, deve ser organizado para que não haja aglomeração de pessoas. É proibida a presença de torcida visitante e aglomeração de pessoas nas imediações do estádio no dia e local do jogo.

A FSF deseja um bom retorno aos estádios e que o torcedor compreenda e respeite todos os protocolos de segurança. Além da utilização de máscara e álcool para combater a Covid-19.

Fonte e foto FSF