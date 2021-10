Gokursos e Qualiti fecham parceria para ofertar cursos em TI

Por meio de uma metodologia desafiadora de resolução de problemas reais, EasyCode pretende capacitar, em poucos meses, profissionais de todos os setores para trabalhar como desenvolvedor

Durante a pandemia, o Brasil superou a marca de 14,5 milhões de desempregados. No entanto, enquanto muitos setores precisaram reduzir o seu quadro de funcionários, as empresas de tecnologia seguiam na contramão da crise, necessitando cada vez mais de profissionais que tivessem o mínimo de conhecimento na área de desenvolvimento de softwares para suprir a falta de mão de obra.

Pensando em unir estes dois lados, o Gokursos, EdTech do Ser Educacional, um dos maiores grupos de ensino superior do Brasil, e a Qualiti Innovative Learning, empresa do grupo Pitang e referência em formação e treinamento de profissionais de Tecnologia da Informação, firmaram parceria para oferta de um curso para transformar a carreira dos profissionais descontentes com a profissão atual ou para quem deseja atualizar a carreira em andamento. O EasyCode é uma exclusividade das empresas e irá, por meio de resoluções de problemas e desafios reais, aliar a prática, conhecimento e as métricas de aprendizado dos estudantes.

O lançamento do curso aconteceu na última quarta-feira (29), durante o último dia da Jornada do Desenvolvedor FullStack, evento promovido pelas empresas. Durante três dias, profissionais de diversos setores participaram de uma imersão na área de tecnologia da informação e receberam dicas de como podem, em poucos meses, se tornar um desenvolvedor e garantir uma vaga de emprego em um mercado que tem um déficit anual de quase 30 mil profissionais, apenas no Brasil.

De acordo com Joaldo Diniz, head de produtos digitais do grupo Ser Educacional, esta é uma ótima oportunidade para quem deseja ingressar em um mercado em crescimento exponencial. “O setor de TI vive uma expansão contínua de vagas e oportunidades de mercado. Entretanto, ainda não há profissionais suficientes para ocupar as vagas disponíveis. O EasyCode chega como uma oportunidade de capacitação para quem quer mudar de área ou ingressar em TI, com oportunidades reais de emprego ao final do curso”, explica.

O curso foi elaborado para fazer com que os participantes saiam do básico ao avançado, a partir do estudo das áreas de desenvolvimento mais relevantes, atualmente, no mercado de TI. São dois formatos de curso. O EasyCode Digital conta aulas virtuais e palestras. Já o EasyCode Plus, além das aulas digitais e palestras, conta também com 61 horas de mentorias com professores especializados.

“Elaboramos um curso que possui dois modelos: assíncrono e o híbrido. No primeiro deles, os estudantes acompanham mais de 100 horas de aulas em vídeos, além de 21 palestras com nomes de destaque no segmento. Já o modelo híbrido, além das aulas e palestras, há mentorias”, esclarece Fernando Wanderley, diretor de operações da Qualiti.

“Nos apropriamos da sinergia entre as metodologias ativas como Problem Based Learning e Challenge Based Learning, com o objetivo de propor um ambiente que reflita as necessidades reais de uma fábrica de softwares e, ao mesmo tempo, promova um espaço seguro e controlado para erros, onde os professores atuam como facilitadores do pensamento crítico”, complementa Joaldo Diniz.

Os interessados em conhecer mais sobre os cursos e garantir a inscrição podem acessar o site https://conteudo.gokursos.com/easycode, no qual encontrará todas as informações sobre aulas, conteúdos, professores e muito mais.

Fonte e foto assessoria