Governador recebe homenagem pelos 400 anos da povoação do município de Estância

A solenidade, promovida pela Prefeitura de Estância, aconteceu na Câmara de Vereadores de Estância, e contemplou um total de 12 homenageados

O governador Belivaldo Chagas foi homenageado nesta quinta-feira (30), no município de Estância, Centro-Sul sergipano, com a Medalha Pedro Homem da Costa, em alusão aos 400 anos da povoação do município.

A solenidade, promovida pela Prefeitura de Estância, aconteceu na Câmara de Vereadores de Estância, e contemplou um total de 12 homenageados. A escolha do governador como um dos homenageados se deu, dentre diversos motivos, pelos investimentos realizados no município ao longo destes anos.

“Quero externar a minha alegria e satisfação de poder estar aqui hoje recebendo essa medalha tão importante, de 400 anos de povoação. Estância é um município de pessoas que gostam de trabalhar e defender sua cultura. Estamos recuperando o trecho da rodovia que liga a BR-101 à Praia do Abaís, que é tão importante para o turismo da região e, em breve, retornaremos aqui pra anunciar mais obras e investimentos. Não foi fácil, mas abrimos 238 leitos de UTI para salvar vidas e Estância se fez presente e quero, aqui, agradecer a todos os profissionais de saúde de Sergipe que salvaram e salvam vidas, em especial aos de Estância. Continuarei, com a força divina, cumprindo o meu dever e trabalhando para atender a sociedade”, ressaltou o governador.

O prefeito de Estância, Gilson Andrade, em discurso, destacou a importância da homenagem e da celebração da data. “Um momento especial, onde estamos finalizando uma vasta programação de 400 anos de povoação da nossa Estância. A gente encerra com chave de ouro, com a entrega da Medalha Pedro Homem da Costa às instituições e pessoas que os senhores representam”, complementou.

Homenageados

Além de Belivaldo Chagas, também foram homenageados, o superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPhan) em Sergipe, Diego Passos; a presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe (IHGSE), Aglaé D’Ávila Fontes; a promotora de Justiça Karla Christiany Cruz Leite; o diretor do Grupo Constâncio Vieira, Antônio João Nascimento Santos; o fundador e presidente do Grupo Tiradentes e reitor da Universidade Tiradentes de Sergipe (Unit-SE), Jouberto Uchôa; o presidente da Associação Musical Lira Carlos Gomes, José Cruz dos Santos; o interventor do Hospital e Maternidade Amparo de Maria (Hram), Max Carvalho; o presidente da Câmara dos Vereadores de Estância, Misael Dantas; e o administrador da Diocese de Estância e bispo eleito da Diocese de Ilhéus (BA), Dom Giovanni Crippa; o pescador Walter Santos; e a lavadeira, Maria Santos.

“Eu tenho um relacionamento com Estância de muitos anos de vida, desde a minha juventude e a Universidade Tiradentes está aqui com muito orgulho. Agora, nós chegamos a trazer o curso de Medicina, que está fazendo um trabalho magistral. Como sempre, nós estamos contribuindo com a cidade em seu desenvolvimento, pagando nossos impostos”, ressaltou outro homenageado, Jouberto Uchôa.

A homenagem

A medalha Pedro Homem da Costa é uma medalha comemorativa aos 400 anos da povoação de Estância através da carta de Sesmaria, com o objetivo de homenagear a personalidades institucionais que representam segmentos diversos e que muito contribuem com a valorização e desenvolvimento e para o progresso da cidade conhecida, também, como ‘A princesa do Piauitinga’, ‘Rainha dos Abais’, ‘a capital brasileira do barco de fogo’ e por ser o berço da imprensa e um dos berços da cultura sergipana.

A programação comemorativa dos 400 anos de Povoação, promovida pela Prefeitura de Estância, através da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, teve início no último dia 16 de setembro e vai até esta quinta-feira (30).

Investimentos

Dentre os principais investimentos do Governo do Estado em Estância, destacam-se a reestruturação de parte da rodovia que dá acesso à Praia do Abaís.

Também houve, neste ano, a entrega da reforma e ampliação do Centro de Excelência Senador Walter Franco, em Estância, bem como o Centro Social de Reforma Agrária José Alberto dos Santos, localizado no Assentamento Caio Prado.

No final de 2020, o governador, junto à Ambev, anunciou que a cervejaria deverá investir R$ 90 milhões em uma nova linha de produção da fábrica no município de Estância. Em 2019, o governador anunciou também a ampliação da produção de garrafas de vidro em até 70% da Indústria Vidreira do Nordeste (IVN).

Estância conta, também, com um Hospital Regional, gerenciado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES). A unidade é responsável por prestar assistência hospitalar à população do litoral sul do estado.

Foto: Arthuro Paganini