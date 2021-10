Governistas sentiram o golpe

Por Adiberto de Souza *

Os governistas ainda estão atordoados com a condenação do ex-deputado André Moura (PSC) pelo Supremo Tribunal Federal. Pré-candidato a senador, o agora condenado era visto como o grande puxador de votos para o postulante ao governo da base situacionista. Para se ter uma ideia do impacto causado pela decisão do STF, o próprio governador Belivaldo Chagas (PSD) ainda não pronunciou uma vírgula sequer sobre o episódio. Questionado pela imprensa, ele disse apenas que só falará sobre o assunto após André se pronunciar. Os pré-candidatos ao governo pela situação também botaram a viola no saco, enquanto políticos aliados do ex-deputado não se cansam de criticar a decisão do STF. Acham que o político não merecia punição tão dura e confessam, cabisbaixos, que será difícil para os governistas substituir Moura por outro candidato com tamanha densidade eleitoral. A oposição também está calada, mas festejando com seus botões a retirada do ex-deputado das eleições de 2022. Misericórdia!

André vai falar

O presidente estadual do PSC, André Moura, concederá entrevista coletiva para falar sobre sua condenação pelo Supremo Tribunal Federal. Será às 9h da próxima segunda-feira, no Hotel Quality, em Aracaju. Moura foi condenado a oito anos de cadeia e teve os direitos políticos suspensos por cinco anos. Segundo a maioria dos ministros do STF, André cometeu peculato, desvio e apropriação de recursos públicos e associação criminosa. Home vôte!

Greve a caminho

O comando do Movimento Polícia Unida ainda não afirma publicamente, mas não afasta a hipótese de uma paralisação, caso o governo não conceder o adicional de periculosidade à categoria. A recusa do governador Belivaldo Chagas (PSD) em receber os líderes do Movimento tem estimulado o discurso de paralisação no seio das Policiais Civil e Militar. Mesmo proibida legalmente, a greve começa a ser vista como a única forma de pressionar Belivaldo a atender o pleito justo dos policiais. Crendeuspai!

Desigualdade criminosa

A situação educacional de jovens com idade entre 15 e 29 anos é um misto de avanços, problemas e desafios, de acordo com estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A pesquisa alerta que o processo de escolarização da maioria dos jovens ainda é marcado por oportunidades limitadas e que, no Brasil, prevalecem expressivas desigualdades educacionais entre ricos e pobres, brancos e não brancos, e moradores de áreas urbanas e rurais e das diferentes regiões. Só Jesus na causa!

Liberou geral

O governo de Sergipe decretou o fim do toque de recolher, instituído para conter a disseminação da pandemia no estado. Entre as mudanças anunciadas ontem, está o aumento de ocupação dos estádios, que passa de 20% para 30% a partir do próximo domingo. Os eventos fechados já podem ter a presença de 600 pessoas e os abertos de 900 participantes. A decisão foi tomada pelo governador Belivaldo Chagas (PSD) após análise do cenário epidemiológico da covid-19 em Sergipe. Então, tá!

Rogério é candidato

Na cúpula do PT não existe qualquer dúvida sobre a candidatura do senador Rogério Carvalho ao governo de Sergipe. Segundo o ex-ministro Aloizio Mercadante (PT-SP), Rogério tem integral apoio do ex-presidente Lula da Silva, acrescentando que o partido já está discutindo alianças para compor o palanque petista no estado. Talvez seja por isso que a base situacionista começou a bater no senador, que é visto como um forte candidato, pois atrairá governistas contrariados e parte da oposição. Aff Maria!

Pandemia enfraquece

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), festeja a redução dos casos de covid-19. Segundo ele, a eficácia das vacinas é visível. “A média internamentos vem apresentando queda há 17 semanas. Em todo o mês de setembro, registramos em Aracaju dois óbitos em decorrência da Covid-19”, diz. Nogueira também revelou que esta semana apresentou uma redução de 37,5% na média de novos casos da doença, uma diminuição de 21,73% na média diária de hospitalizações e uma queda de 60% em novos internamentos. “Os números estão em queda, mas precisamos seguir tomando todos os cuidados”, frisou. Deus te ouça!

Cirurgia bem sucedida

E o vereador de Lagarto, Belizário da Saúde (PDT), passa bem após ter se submetido a uma cirurgia de cateterismo cardíaco num hospital de Aracaju. Em nota, o pedetista informou que o procedimento médico foi bem sucedido e que ele vai precisar de repouso “para que tudo fique 100% bem”. Belizário foi transportado às pressas para Aracaju, após ter passado mal durante a sessão da Câmara Municipal de Lagarto. Saúde, vereador!

Medo dos “gatos”

Notaram como nunca mais se falou na campanha contra as ligações clandestinas de água tratada, os chamados “gatos”. Até agora, a ação da Companhia de Saneamento de Sergipe contra os ladrões de água puniu pessoas pouco abastadas e residentes nas periferias. Maldosamente, as línguas ferinas espalham pelas esquinas de Sergipe que a Deso tem medo dos “gatos” criados pela burguesia. Por isso mesmo não os procura nos hotéis da Orla de Atalaia, nas luxuosas mansões, indústrias, comércio e casas de praia. É nestes endereços que “residem” os bichanos bem criados. Marminino!

Liberdade de expressão

Veja o que pensa o senador Alessandro Vieira (Cidadania) sobre liberdade de expressão: “Para não esquecer: a liberdade de expressão tem limites: não ferir a honra alheia, não incitar o ódio contra pessoas ou grupos, não mentir, nem espalhar mentiras, não tolerar a intolerância e não incitar a violência ou a ruptura da ordem democrática. Regras básicas de civilidade”. Ah, bom!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Nordeste, em 30 de maio de 1942.

* É editor do Portal Destaquenotícias