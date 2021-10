Iniciada reestruturação de Rodovia Boquim a Pedrinhas

O trecho de 8,5 km faz parte do Pró Rodovias e vai beneficiar moradores do Território Sul do estado

Uma obra esperada com ansiedade pelos moradores do Território Sul Sergipano já é uma realidade, com máquinas na pista e pessoas canteiro de obras, com pessoas trabalhando avidamente. A reestruturação, de parte da rodovia SE-160, cobrindo o trecho que vai do entroncamento da SE-282, em Boquim, ao entroncamento da SE-285, em Pedrinhas, com extensão de 8,5 km, vai transformar a vida de moradores da região e motoristas que trafegam pelo local.

Com investimentos de R$ 4.942.734,85, a pista terá 8 metros de largura, sendo 6 metros de pista de rolamento, com dois metros de acostamento e receberá 6.528 toneladas de Concreto Asfáltico Usinado a Quente – CAUQ. O serviço é realizado pelo Governo do Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) e do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER).

Algumas etapas dos serviços já foram cumpridas, como o levantamento topográfico, a avaliação total do terreno para execução da camada asfáltica, limpeza da vegetação das margens da via e já será iniciado o serviço de reciclagem do pavimento. Segundo o secretário estadual do Desenvolvimento e Sustentabilidade, Ubirajara Barreto, a execução dessa obra transforma sonho do povo em realidade. Os serviços se manterão céleres e os trabalhos são pensados de forma que o trabalho seja feito de forma ágil e para a melhoria de vida da população”, explica.