Governo paga 4ª parcela do Mão Amiga do corte da cana

Seias se prepara para a edição 2021 do Mão Amiga Laranja e iniciar o Pró-Sertão Bacia Leiteira

A partir desta quinta-feira (30 de setembro), os trabalhadores rurais do corte da cana inscritos no Programa Mão Amiga já podem fazer o saque da quarta e última parcela do benefício em qualquer agência ou Ponto Banese, munidos do cartão do Programa. O Governo de Sergipe já creditou os R$ 593.650,00 referentes a esta parcela, através da Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (Seias). Nesta edição, foram beneficiados 3.124 trabalhadores rurais de 20 municípios da região sulcroalcooleira.

Promovido anualmente, o Mão Amiga visa minimizar efeitos do desemprego durante a entressafra do cultivo, quando os trabalhadores do corte da cana perdem parte da sua fonte de renda. Durante o programa, os beneficiários recebem o total de R$ 760, dividido em quatro parcelas de R$ 190, nos meses de entressafra. Com o pagamento das quatro parcelas desta edição, o Governo de Sergipe investiu mais de R$ 2,3 milhões na economia dos municípios, com recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – Funcep.

Nesta edição, o Mão Amiga Cana atende aos municípios de Aquidabã (74 trabalhadores), Areia Branca (318), Capela (685), Divina Pastora (72), Japaratuba (103), Japoatã (182), Laranjeiras (498) Malhada dos Bois (38), Maruim (112), Muribeca (132), Neópolis (56), Nossa Senhora das Dores (267), Nossa Senhora do Socorro (8), Pacatuba (104), Riachuelo (89), Rosário do Catete (15), Santa Rosa de Lima (52), São Cristóvão (56), São Francisco (93) e Siriri (170).

Laranja e Bacia Leiteira

A Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social agora se prepara para dar sequência ao Mão Amiga Laranja 2021/2022, voltado para trabalhadores da citricultura durante a entresafra – de novembro a fevereiro –, como explica o diretor de Inclusão Produtiva e Cidadania da Seias, Ricardo Mascarello. “O programa de transferência de renda é executado pelo Governo de Sergipe há mais de dez anos, e foi criado para auxiliar as famílias que sobrevivem das lavouras de cana-de-açúcar e da colheita da laranja no período em que ficam sem trabalho. Fazendo circular maior volume de recursos na economia dos municípios, favorece também o seu desenvolvimento”.

Ainda neste ano de 2021, o Governo de Sergipe dá início também a uma nova vertente do Mão Amiga, o Pró-Sertão Bacia Leiteira, que atenderá pequenos criadores de gado do Alto Sertão durante o período da estiagem, conforme conta a gerente do Programa, Auta Carvalho. “O Mão Amiga Pró-Sertão Bacia Leiteira tem o intuito de mitigar os efeitos da seca na cadeia produtiva do leite e deve beneficiar até 3.700 famílias sergipanas. O programa consistirá no pagamento de R$ 1.000, em quatro parcelas de R$ 250, nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março de cada ano, período de estiagem”, explica. O Governo de Sergipe já começou as tratativas com os municípios do Alto Sertão para o planejamento e execução do Mão Amiga Pró-Sertão Bacia Leiteira, que terá início em dezembro deste ano.