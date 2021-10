Iran Barbosa divulga atos de 2 de outubro pelo Fora Bolsonaro

O próximo sábado, 2 de outubro, será mais um dia de mobilização nacional e internacional pelo Fora Bolsonaro. O deputado estadual Iran Barbosa (PT) divulgou a realização dos atos programados, convidando a população para se somar e participar da atividade organizada pelas Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo; pelo movimento social, estudantil e sindical; e por partidos políticos de esquerda.

Os atos ocorrerão em defesa da democracia, da soberania, da geração de empregos, da aceleração da vacinação e da garantia do auxílio emergencial, até o fim da pandemia; além de exigir, também, o impeachment do presidente da República.

“Não é possível aceitar passivamente os permanentes atentados contra a vida e a democracia; a devastação ambiental; as privatizações; a destruição dos serviços públicos; a retirada de direitos dos trabalhadores e da população vulnerável; o desemprego; o desprezo à vida; a carestia, a miséria e a fome…l”, externou Iran.

O parlamentar informou que, em Aracaju, a concentração ocorrerá a partir das 14h30, no Bar da Draga, na Coroa do Meio.

“Gostaria de parabenizar o nível de organização e mobilização dos trabalhadores sergipanos e movimentos sociais, que estão dialogando com a população na preparação para esse ato de sábado. Estaremos percorrendo as ruas e vamos conversar com a população sobre a nossa atual situação e sobre a alternativas para superarmos esse momento tão difícil”, disse.

“Chega de um governo que não apresenta alternativas para a solução dos problemas, que demonstra total falta de responsabilidade com o povo, que nos envergonha internacionalmente, que desmonta o Estado nacional, que promove um retrocesso nas mais diversas políticas públicas, enfim, chega deste governo. É hora de fazer valer a voz das ruas! Basta! Fora Bolsonaro!”, externou Iran Barbosa.

Por Valesca Montalvão