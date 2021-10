Itabaiana promove ação em homenagem ao Dia Internacional do Idoso

O Dia Internacional do Idoso é comemorado dia 01 de outubro. Em alusão à data, nesta sexta-feira, o Governo de Itabaiana, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, promoveu uma ação com o Grupo Luz e Vida, que assiste mais de 350 idosos no município.

O prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa, prestigiou a ação e reafirmou seu compromisso com a entidade. “É importante que tenhamos momentos como esse para valorizar nossos idosos ainda mais. A Luz e Vida tem realizado um belo trabalho. Parabenizo a cada um que faz com que o projeto avance cada vez mais”, disse.

A Coordenadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento a Vida (CSVF), Ângela Almeida, assim como a secretária de Desenvolvimento Social, Osanir Almeida, estiveram presentes na homenagem aos idosos. A ação também contou com um momento de descontração musical, o que simbolizou muito para quem participou.

Fonte e foto assessoria