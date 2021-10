Joaquim alerta: A 4º edição da Feirinha ‘Elas Empreendem’ acontece sábado

Já será amanhã, 2 de outubro, a 4º edição da ‘Feirinha Elas Empreendem’, desta vez, no conjunto Augusto Franco, bairro Farolândia. O vereador por Aracaju, Joaquim da Janelinha (PROS) convidou a todos para prestigiarem esse evento, que para ele será mega, já que estarão participando 34 empreendedores, expondo seus produtos em seus respectivos estandes.

“Recebi no mês passado, em nosso escritório, algumas empreendedoras que já haviam participado das edições anteriores,e que agora estavam em busca da implantação do projeto aqui para o nosso bairro/conjunto. E assim será, graças a Deus, amanhã, dia 2 de outubro, a partir das 14h até às 20h, ao lado da praça do Francão, esse grande evento em prol do nosso povo, sejam eles comerciantes, artesãos, ou consumidor”, disse Joaquim, que ainda complementou.

“O evento contará também com área kids; momento de incentivo à leitura com contações de histórias, já que o objetivo é levar a família; além, é claro, e não poderia faltar, a apresentação de uma atração musical, o artista local, nosso querido Xande Valido”, pontuou.

A organização também deixou claro sobre todos os protocolos de biossegurança que serão seguidos, assim como o parlamentar aproveitou a oportunidade para agradecer, desde já, o apoio da Emsurb, através do presidente, Luiz Roberto; à SMTT e à Guarda Municipal pelos apoios para a realização do evento.

Por Monique Costa