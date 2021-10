Loteamento Humberto Ralin: calamidade pública em sua extensão

Mais um logradouro público que sofre com a falta de calçamento e saneamento em Estância. Enquanto isso, muitas ruas que já são calçadas, estão sendo asfaltadas. O loteamento Humberto Ralin, é uma localidade pequena, embora fique próximo à parte central da cidade, porém necessita de atenção da prefeitura. Há mais ou menos umas duzentas residências nesse espaço. Mas, nada de saneamento básico em grande parte dele.

Na visita que a Tribuna Cultural realizou na manhã desta quinta-feira, 30, alguns moradores que estão entristecidos e indignados com as promessas do gestor atual, que segundo elas, garantiu fazer alguma coisa pelo loteamento, elas disseram que o desmando na parte de baixo desse lugar, é total e o prefeito não acena nada para realizar no referido loteamento.

Uma grande extensão do Loteamento Humberto Ralin está esquecida pela prefeitura. Com as chuvas que caíram durante o inverno, vários buracos surgiram e deixaram o lugar intransitável. Se gente para passar por lá está difícil, imagine carros e carroças que transitam pela artéria.

Partes dessa localidade vivem lotadas de restos de construções e lixos domiciliares e ocasionando mau cheiro e ‘habitação’ para mosquitos, ratos, escorpiões e outros animais peçonhentos.

A moradora, dona Sandra, que reside há dezenove anos no loteamento Humberto Ralin, disse que nunca viu nenhum gestor fazer nada pelo lugar, que apresenta diversas ruas sem calçamento. “Eu peço ao prefeito que calce as ruas desse loteamento, que disse que ia fazer uma praça aqui e nunca faz”, pediu.

Grande parte do loteamento não tem calçamento, vive coberto de esgotos, buracos, lixos e lamas.

Redação Tribuna Cultural