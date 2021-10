Novo edital do concurso público para auditor de tributos do município Aracaju detalha protocolos

A partir deste sábado, dia 2, os candidatos inscritos no concurso para auditor de tributos da Secretaria Municipal de Aracaju (Semfaz) poderão consultar o Editar de Nº 6, no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora.

O documento apresenta as regras gerais do certame, marcado para ocorrer no próximo dia 10 de outubro, além de detalhar os protocolos de biossegurança que deverão ser adotados no dia da prova e as medidas previamente adotadas com relação à covid-19.

A publicação informará, ainda, a data em que será disponibilizado o link para consulta individual dos locais das provas objetivas e discursivas. “É mais uma etapa para a concretização deste trabalho, que culminará com a realização das provas deste concurso que tem sido tão esperado por todos”, afirma o auditor de tributos Carlos Augusto de Oliveira, presidente da Comissão Organizadora do certame.

São 8.321 candidatos em disputa pela 20 vagas ofertadas, das quais 14 para a área de Abrangência Geral e as outras seis destinadas aos profissionais de Tecnologia da Informação, além do cadastro reserva.

“As provas serão aplicadas em dois turnos, manhã e tarde, e é importante que os inscritos observem cada informação divulgada, siga à risca todas as orientações. Todos os ajustes necessários para manter a segurança de todos estão sendo executados”, garante Carlos Augusto.

Informações e foto AAN