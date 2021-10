“Renato Russo – Uma Celebração“ espetáculo musical em homenagem ícones do rock

O show “Renato Russo – Uma Celebração“ é um espetáculo musical em homenagem a um dos maiores ícones do rock brasileiro, em celebração à memória do artista, que morreu há 25 anos, em 11 de outubro de 1996.

Suas composições retratam os anseios, angústias, amores e valores de toda uma geração, de forma tão apaixonante que permanecem no cenário musical e no imaginário social do país, por sua pungência e profundidade.

O show apresenta os maiores sucessos que o Renato Russo cantou em sua trajetória musical, tanto na inesquecível Legião Urbana quanto em sua fase solo.

Em cena, a banda Vértice executa respeitosamente diversas canções, com um imenso aparato ornamental de luzes e efeitos, que vão dar ao público o prazer de vivenciar os anos de ouro do rock nacional, através do olhar sensível e enérgico deste inesquecível poeta que até hoje emociona multidões.

Show “Renato Russo – Uma Celebração”

Dia 11 de outubro (segunda-feira véspera de feriado) as 21h

Teatro Atheneu

Ingressos à venda:

– Litoral 655 (Rua Laranjeira -Centro)

– HITZ (Shopping Jardins)

– Bilheteria do Teatro (A partir das 13:00hs)

Vendas On-Line: www.guicheweb.com.br

Valores primeiro lote:

R$ 45,00 (meia)

R$ 90,00 (Inteira)

R$ 60,00 (Ingresso solidário + 01 Kg de alimento não-perecível destinado a obras de caridade).

Obs: Os ingressos poderão ter seus valores parcelados apenas nas compras no site da guicheweb.

Informações: (79) 99939-7457/(79) 98800-0241

Classificação Indicativa: 18 anos

SERÁ INESQUECÍVEL!