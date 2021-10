Pimentel solicita recapeamento em acostamento

Nesta semana, foram aprovadas no plenário da Assembleia Legislativa as indicações nº 508 e nº 509, de autoria do deputado estadual Luciano Pimentel. As proposituras solicitam a realização do recapeamento asfáltico da rodovia estadual Promotor Valdir de Freitas Dantas (SE-200) e a promoção de melhorias no acostamento desta via, que liga os municípios de Propriá e Neópolis, na região do Baixo São Francisco.

De acordo com o parlamentar, as demandas viabilizam o acesso mais rápido e seguro aos municípios e auxiliam o progresso local, uma vez que facilitam o escoamento da produção, favorecendo o crescimento da economia, e contribuem para o desenvolvimento do turismo, gerando emprego e renda para a população.

“Essas proposituras atendem às reivindicações dos propriaenses e neopolitanos e visam garantir mais segurança e tranquilidade tanto no transporte de pessoas, quanto de mercadorias na SE-200. No caso do recapeamento, pedimos atenção especial ao trecho da Ponte Aningas, próximo ao povoado Mussuípe, em Neópolis. Sobre o acostamento, enfatizamos a necessidade de manter em boas condições esta parte da pista, que é destinada à parada ou estacionamento de veículos em caso de emergência, e à circulação de pedestres e bicicletas”, frisa Luciano Pimentel.

Com a aprovação unânime, as indicações seguem para apreciação do Governo do Estado e do Departamento Estadual da Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER).

Assessoria Parlamentar

Foto: Jadilson Simões