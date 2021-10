Polícia Civil apreende R$ 15 mil em drogas em poder de uma mulher no município de Itabaiana

Equipes da Divisão de Narcóticos de Itabaiana (Denarc), com o apoio de agentes da Divisão de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), prenderam em flagrante Paula Suany Nunes, por tráfico de drogas. Ela foi presa na tarde dessa quinta-feira (30), no estacionamento do shopping da cidade, no bairro Miguel Teles de Mendonça.

De acordo com o delegado Khertton Rafael, ela já era investigada como integrante de um grupo criminoso. “Ela foi surpreendida em flagrante transportando cinco tabletes de maconha. Nossa divisão já vinha investigando há algum tempo. Ela está envolvida com uma associação para o tráfico e faz a distribuição de droga em diversos bairros”, acrescentou.

Na ação policial, foram apreendidos cinco tabletes, pesando cerca de 1kg cada e avaliados em R$ 15 mil. Além do entorpecente, também foi apreendida a quantia de, aproximadamente, R$ 3 mil, em notas fracionadas, e uma máquina de cartão. Ela foi presa e já encontra-se à disposição da Justiça.

Fonte e foto SSP