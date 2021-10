Prefeitura de Aracaju suspende toque de recolher e amplia permissão de eventos

A Prefeitura de Aracaju, através do Comitê de Operações Emergenciais (COE), decidiu, nesta quinta-feira, 30, pela suspensão do toque de recolher e a ampliação de público em eventos abertos e fechados na cidade. As novas medidas consideram a redução dos índices de contaminação e de óbitos pela covid-19, a baixa ocupação dos leitos hospitalares e o avanço significativo da vacinação na cidade. O novo decreto municipal nº 6.573/2021, se adequa às diretrizes estabelecidas pelo governo estadual.

“Os dados que vemos hoje, de redução significativa do impacto da doença em Aracaju, são resultado de um esforço muito grande da nossa gestão. É motivo de alegria, de felicidade. Por isso, damos mais um passo na reabertura das atividades. Ao mesmo tempo, seguimos avançando de maneira consistente na vacinação e manteremos o trabalho de fiscalização pelo cumprimento das regras”, afirmou o prefeito.

De acordo com o novo decreto municipal, a capacidade máxima dos eventos, sejam sociais, sejam de lazer coletivo, a partir desta sexta-feira (1º), passa a ser de 600 pessoas em locais fechados e de 900 pessoas em locais abertos. Haverá, ainda, uma segunda fase de ampliação a partir do dia 1º de novembro; para eventos acima de 600 pessoas em ambientes fechados e 900 pessoas em ambientes abertos, quando somente será permitido o acesso aos eventos às pessoas que tenham recebido as duas doses de imunizante contra a covid-19 ou que apresentem teste antígeno ou RT-PCR de covid-19.

Fica autorizado, também, a realização de eventos esportivos em geral, profissionais ou amadores, a exemplo de corridas, maratonas, cavalgadas, torneios e partidas nas diversas modalidades esportivas. Quanto aos jogos de futebol profissional, a capacidade de público é ampliada de 20% para 30%. Com relação a realização de eventos religiosos, fica autorizado em ambientes abertos desde que respeitadas as medidas sanitárias de higiene e de prevenção à contaminação da covid-19.

Cenário epidemiológico

Durante a reunião do COE, a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza, apresentou os dados epidemiológicos relacionados à covid-19 em Aracaju. De acordo com ela, a semana atual, quando comparada há 14 dias, apresentou uma redução de 37,5% na média de novos casos, uma diminuição de 21,73% na média diária de internamentos e uma queda de 60% em novos internamentos. A média de casos internados vem apresentando queda há 17 semanas. Já em relação aos óbitos, Aracaju registrou dois casos em decorrência do coronavírus ao longo do mês de setembro.

A secretária também informou os dados mais atualizados da vacinação na capital sergipana. São 488.455 pessoas imunizadas com a primeira dose (85,7% da população acima de 12 anos). Destas, 304.796 já receberam as duas doses ou dose única (59,31% da população adulta).

