Presidente da UNALE fará palestra no plenário da Assembleia Legislativa

Está marcada para o próximo dia 5 de outubro no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe, a solenidade de entrega da Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar à União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. O requerimento é de autoria da deputada Goretti Reis (PSD) e a propositura da medalha é do deputado Georgeo Passos (CIDADANIA). Os dois integram a diretoria executiva da UNALE. A presidente da entidade, deputada Ivana Bastos (PSD-BA), fará durante o Grande Expediente, uma palestra e a entrega da placa UNALE 25 Anos, aos parlamentares sergipanos.

“Na próxima terça-feira, 5, a deputada Ivana Bastos estará no plenário, tendo a honra de entregar a todos os colegas filiados, placas pelos 25 anos da UNALE, que inclusive já estão no nosso gabinete. Também teremos a entrega de nossa autoria e do deputado Georgeo Passos, a entrega da Medalha da Ordem Parlamentar à UNALE pelos 25 anos da instituição no nosso país. Convido todos os parlamentares a participarem desse evento que será no Grande Expediente em acordo com o presidente da Casa, deputado Luciano Bispo”, informa Goretti Reis.

UNALE

A União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale) foi fundada em 1996 e é uma sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, que congrega a união dos 1059 deputados estaduais da República Federativa Brasileira. A entidade prima pela consolidação dos ideais comuns que buscam a garantia do cumprimento dos direitos e deveres dos estados para com a população.

Entre os objetivos da entidade: a defesa dos interesses estaduais coletivos, divulgação das ações legislativas, busca de parcerias para seu aperfeiçoamento e qualificação junto a órgãos e entidades representativas nacionais e internacionais, visando difundir a importância do legislativo estadual no sistema democrático e promover o debate permanente de grandes temas de interesse do país.

Foto: Divulgação al.ba.org.br

Por Aldaci de Souza