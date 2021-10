Procon Aracaju divulga nova pesquisa dos itens da cesta básica na capital

Os consumidores aracajuanos podem acessar, a partir desta sexta-feira, 1º, a nova pesquisa comparativa de preços dos itens da cesta básica. O serviço disponibilizado pelo Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), que integra a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), proporciona uma ampla referência para consulta de valores aplicados aos 50 produtos que compõem a tabela.

O órgão estimula, com esse trabalho sistemático, o consumo consciente e o desenvolvimento do hábito da pesquisa. “Essa é a quarta pesquisa comparativa dos preços da cesta básica, neste ano. Diversos outros segmentos são contemplados de forma periódica com o objetivo de auxiliar os consumidores e monitorar o mercado”, enfatizou o coordenador do Procon Aracaju, Igor Lopes.

Na tabela, os produtos estão setorizados como alimentícios, laticínios e frios, horta e pomar, higiene pessoal e limpeza doméstica. A diferenciação de preços foi constatada a partir do levantamento realizado nos dias 29 e 30 de setembro, em dez estabelecimentos localizados na capital sergipana.

Entre os itens observados está o feijão carioca, encontrado com maior preço de R$7,29 e menor preço de R$5,75. Já o cuscuz flocão foi encontrado com valores entre R$1,29 e R$2,25. O achocolatado apresentou variação de R$4,90, sendo o menor preço de R$1,59.

No segmento de produtos de limpeza, foi possível observar variação de R$6,80 para os preços do amaciante (2l), enquanto a água sanitária foi encontrada com menor valor de R$1,00 e maior valor de R$2,29.

“Mesmo considerando que o Procon não possui a habilitação legal para regular preço mínimo ou máximo dos produtos, o levantamento poderá ser utilizado para auxiliar o setor de fiscalização na apuração de eventuais e possíveis abusividades”, salientou Igor Lopes.

Na tabela, os consumidores podem identificar os locais pesquisados e seus respectivos endereços, assim como a especificação da marca observada. Os valores referem-se ao dia em que o levantamento foi realizado, considerando que podem sofre alterações a partir de promoções ou condições diferencias.

Confira a pesquisa completa aqui.

Atendimento

Para o esclarecimento de dúvidas ou registro de denúncias, o Procon Aracaju pode ser acionado pelo SAC 151 ou por meio do número telefônico 3179-6040, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. O contato também pode ser realizado pelo e-mail procon@aracaju.se.gov.br.

Para o atendimento presencial é necessário realizar o agendamento prévio através do site agendamento.procon.aracaju.se.gov.br ou por meio dos canais telefônicos.