Seduc seleciona professores para atuarem nos Centros de Aperfeiçoamento de Esporte Escolar

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) lança o edital nº 37/2021, que visa à contratação de professores de Educação Física para atuarem em regência de classe nos Centros de Aperfeiçoamento de Esporte Escolar. Ao todo, estão sendo ofertadas 13 vagas para a Diretoria de Educação de Aracaju (DEA) e Diretoria Regional de Educação 3 (DRE 3), além da formação de um cadastro reserva. As inscrições estarão abertas no período de 4 a 8 de outubro, por meio do site da Seduc: www.seduc.se.gov.br.

Poderão participar do processo os professores lotados em qualquer uma das escolas da rede estadual, que preenchem o seguintes requisitos: formação em Licenciatura em Educação Física; Registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF); Especialidade técnica esportiva, comprovada/declarada pela Federação Estadual e/ou Confederação Nacional da modalidade pretendida.

O candidato selecionado e convocado para atuar no Centro de Aperfeiçoamento de Esporte Escolar deverá cumprir a carga horária semanal na Diretoria Regional de Educação em que for lotado, podendo desenvolver atividades pedagógicas, inerentes ao planejamento, em outros espaços que contribuam para consolidação dos conteúdos e princípios do modelo pedagógico.

O professor que têm dois vínculos na Rede Pública Estadual poderá participar do desse edital, optando obrigatoriamente a concorrer em apenas um vínculo, por vaga, indicando no ato da inscrição qual vínculo será utilizado no PSS. Já o professor que tem vínculo nas redes Estadual e Municipal também poderá concorrer a um das vagas, desde que a carga horária do vínculo municipal não seja exercida no turno referente à modalidade esportiva pretendida.

Inscrições

Para a inscrição, o candidato deverá preencher o formulário eletrônico disponibilizado no site da Seduc, no período de 4 a 8 de outubro, e anexar os arquivos, em formato PDF de no máximo 2MB, dos documentos originais ou autenticados, são eles: diploma de graduação correspondente à formação exigida para a função pleiteada; diplomas, registro profissional e certificados; declaração de disponibilidade de horário de trabalho para o cumprimento de das suas funções; declaração, em papel timbrado, da federação e/ou confederação esportiva da modalidade pretendida nesse processo seletivo, indicando a especialidade na área de atuação esportiva; currículo resumido, com informações de contato e síntese das qualificações acadêmicas e profissionais do candidato.

As vagas são para as modalidades de Atletismo, Paratletismo, Badminton, Futsal e Futebol, Ginástica Rítmica e Artística, Judô, Natação, Tênis de mesa, Vôlei de Praia, Wrestling, Polo Aquático, Handebol, Basquete e Jiu Jitsu. O PSS será realizado em três etapas: inscrição, análise/avaliação de currículo e entrevista. O prazo de vigência do edital será de dois anos contados da data de sua publicação no site da Secretaria de Estado da Educação, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.

Saiba mais acessando o edital: https://bit.ly/3inZkne.

