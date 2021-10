Sergipe registra 24 casos de Covid-19 e um óbito nesta quinta

No total, 278.104 pessoas já testaram positivo para a doença em Sergipe

A Secretaria de Estado da Saúde, através do boletim epidemiológico da Sergipe, mostra que nesta quinta-feira (30), foram registrados 24 novos casos de Covid-19, totalizando 278.104 pessoas que testaram positivo para a doença, e um óbito de uma mulher, 77 anos de idade, moradora do município de Japaratuba com comorbidades. O quantitativo de pessoas que perderam a vida durante a pandemia é de 6.010.

As últimas informações sobre UTIs e enfermarias nas unidades de saúde de Sergipe, mostram que na rede pública 27 pessoas estão internadas em consequência da Covid-19, diante disso, a taxa de ocupação é de 12,1%. Na rede privada são 19 leitos ocupados e a taxa de ocupação é de 25,0%.

Vacinação

Foram enviadas aos municípios 2.935.692 doses. O total de doses aplicadas até o momento é 2.494.947, primeiras dose aplicadas foram 1.593.001, segundas dose 854.521, doses única 40.125 e doses de reforço 7.300. Desse modo, a cobertura vacinal de primeira dose é de 70,43% e segunda dose 38,58%.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net.br.