Aracaju recebe equipe do Ministério da Saúde para fortalecer o CIEVS

Com a finalidade de fortalecer e atingir os preceitos básicos que são definidos no regulamento sanitário internacional, gestores da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Aracaju receberam, nesta sexta-feira, 1º, representantes do Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde (CIEVS) do Ministério da Saúde (MS), na sede da SMS.

De acordo com a referência técnica do CIEVS da SMS, Larissa Ribeiro Lobo, o Centro de Informações de Aracaju realiza ações e intervenções de relevância municipal, estadual e nacional com o propósito de detectar, avaliar e monitorizar as notificações.

“O objetivo principal do CIEVS é fortalecer a capacidade do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, para identificar precoce e oportunamente emergências em saúde pública, a fim de organizar a adoção de respostas adequadas que reduzam e contenham o risco à saúde da população”, explica.

Ações realizadas

Ainda segundo Larissa, o Centro realiza busca ativa e notícias que possam caracterizar um risco de emergência em saúde pública diariamente. “Elaboramos clipping; boletins epidemiológicos; plano de contingência do município; Programação Anual da Saúde [PAS]; a Comissão de óbitos eventos adversos pó-vacina da covid-19; investigação de surtos; e elaboração do painel de monitoramento da covid”, enfatiza.

Sala de situação

A Sala visa integrar variáveis e indicadores que possibilitem elaborar diagnósticos, que orientem discussões e tomadas de decisão. “A proposta da sala surgiu com a necessidade de gerar dados referentes à pandemia, incidência padronizada por bairro, sexo e idade [medindo risco de transmissão da doença], mortalidade [medindo a carga da doença] e letalidade padronizada por bairro, sexo e idade [medindo o grau de isolamento da população] por estabelecimento. Foi criado também o MonitorAju, com o intuito de ser um canal de orientação para covid-19, o qual monitora os casos suspeitos e confirmados, abrangendo o tempo de isolamento domiciliar do paciente”, relata.

Segundo a técnica da coordenação geral de emergências em Saúde Pública do Ministério da Saúde, Daniele Soares, estão sendo realizadas visitas aos CIEVS municipais e estaduais para verificar a capacidade básica da Rede. “Nessas visitas verificamos toda a capacidade instalada, seja relacionada a recursos humanos, ou recursos tecnológicos e também alguns documentos relacionados ao processo de trabalho para fortalecimento do Centro”, afirma.

