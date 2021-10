Aracaju vacinou 10.301 pessoas na sexta e vacinará a partir dos 13 anos neste sábado

A campanha de imunização contra a covid-19 em Aracaju segue avançando a cada dia com planejamento estratégico e organização. Atualmente, a campanha está focada em adolescentes a partir dos 13 anos, os quais estão sendo vacinados desde a última quinta-feira, 30 de setembro, com data limite até este sábado, 2.

Além da garotada de 13 anos, que, aliás, tem comparecido em grande número aos postos de vacinação, esta nova etapa da campanha, capitaneada pela Prefeitura de Aracaju, sob coordenação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), também contempla a aplicação da dose de reforço em pacientes com alto grau de imunossupressão, de 50 a 59 anos, que tenham tomado a segunda dose há mais de 28 dias, e idosos acima de 60 anos, que tomaram a segunda dose até 15 de abril.

A gestão também segue realizando a imunização das pessoas acima de 18 anos, inseridas na repescagem, de segunda a sexta-feira. Como também, disponibiliza diversos pontos de vacinação na cidade para aplicação da segunda dose de CoronaVac, Astrazeneca e Pfizer.

Durante todo o dia, foram vacinados 2.734 adolescentes de 13 a 17 anos, além de 6.586 pessoas com a segunda dose, completando o ciclo vacinal de 62,18% da população de 18 anos e mais.

Com relação à repescagem, foram imunizadas 358 pessoas, e outras 615 com dose de reforço. Com mais esse quantitativo, a capital sergipana chega à marca de 495.258 pessoas vacinadas, com a primeira dose, até o momento.

