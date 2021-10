Belivaldo já enviou à Assembleia o PL Sergipe Acolhe para atender crianças e adolescentes que perderam pai e mãe

Com o objetivo de cuidar dos “jovens que mais precisam tratar essa verdadeira tragédia social causada pela pandemia que são os órfãos deixados pela Covid-19”, o governador Belivaldo Chagas (PSD) já enviou à Assembleia Legislativa Projeto de Lei que cria o Sergipe Acolhe, uma nova vertente do Cartão Mais Inclusão (CMAIS) destinada ao atendimento de crianças e adolescentes em situação de orfandade, que perderam pai e mãe ou responsável, em decorrência da doença em nosso estado.

Segundo Belivaldo, “além de ações integradas de identificação, acolhimento e amparo desses jovens, disponibilizaremos o pagamento mensal de um auxílio de R$ 500 para cada um até o alcance da maioridade civil. Os recursos são do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (Funcep), gerido pela Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (Seias)”.

Será criado uma comissão gestora para identificar estas crianças e adolescente, num trabalho em parceria também com o Poder Judiciário, que visa reduzir os impactos do trauma da morte e demais efeitos sociais e econômicos decorrentes da Covid-19.

Para Belivaldo, “esta é mais uma ação do nosso Governo para atender as famílias mais afetadas pela pandemia, ajudando a colocar comida na mesa e cuidando do futuro das crianças e adolescentes sergipanos”.