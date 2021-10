Comunidade da praça Poeta Clodoaldo Alencar agradece a Emsurb pela podagem das árvores e roçagem da grama

A comunidade da Praça Poeta Clodoaldo Alencar, situada no Conjunto Leite Neto, agradece à EMSURB (Empresa Municipal de Serviços Urbanos), na pessoa do seu presidente Luiz Roberto Dantas de Santana, que nesta sexta-feira, dia 1º, atendendo à solicitação dos moradores, enviou uma equipe da empresa BTS, para podar árvores da citada praça, que estavam com muitos galhos, inclusive dificultando a iluminação à noite, tendo inclusive uma das árvores, situada mais precisamente em frente ao número 120 da Rua Dr. Olavo Ferreira Leite, servindo de morada para morcegos, que têm causados prejuízos aos moradores, face esses animais defecarem sobre carros ao redor da planta, bem como em muros e áreas internas das casas, além de moradores, causando temor também em crianças, sendo solicitada a supressão da árvores e o replantio de outra, pois esta produz um frutinho que atrai os morcegos, sem contar ainda que a referida árvore danifica também a calçada da praça onde idosos costumam andar, podendo causar um acidente, além dos galos mais altos estarem já ultrapassando a rua, indo em direção às casas, e em caso de um vento forte, poderá trazer sérias consequências caso venha a tombar.

Ainda durante esta sexta (1º), uma outra equipe da empresa BTS, agora de roçagem, foi encaminhada pela EMSUB, iniciando os trabalhos de aparar a grama.

Luiz Roberto mais uma vez foi bastante solícito e informou que a supressão da árvore depende da SEMA (Secretaria Municipal do Meio Ambiente), tendo encaminhado o problema a esta secretaria para avaliar a supressão de tal árvore e plantio de outra.

Outro fato destacado pelos moradores e que agradecem também a EMSURB, é o excelente trabalho feito pelo funcionário da empresa BTS, Sr. Antônio, que é o zelador da Praça Poeta Clodoaldo Alencar, que sempre com muito carinho e dedicação, cuida da limpeza do espaço público dos moradores do Conjunto Leite Neto.

Matéria e fotos do blog Espaço Militar