CRA-SE apresenta Índice de Governança à prefeita de Lagarto

Visando cumprir um dos objetivos estratégicos que é o de posicionar o Sistema CFA/CRAs perante temas emergentes da sociedade e atuar como protagonista no desenvolvimento político, econômico e social, o presidente do Conselho Regional de Administração de Sergipe, Adm. Jorge Cabral, e o vice-presidente, Adm. Gilson Mendes, estiveram na última quinta-feira, 30, no município de Lagarto apresentado para a prefeita Hilda Ribeiro, e para os secretários Valdelmo Monteiro (Chefe de Gabinete) e Adriel Alcântara (Planejamento), o Índice de Governança Municipal (IGM).

A iniciativa visa firmar um possível termo de cooperação técnica entre o CRA-SE e a Prefeitura de Lagarto. A ferramenta contribuirá para a melhoria da administração pública e do nível de gestão. Também foi colocado à disposição a expertise do grupo voluntário de excelência em gestão pública.

De acordo com o presidente do CRA-SE, a visita renderá bons frutos. “Oferecemos o uso dessa ferramenta, pois acreditamos que dessa forma o CRA-SE cumprirá um dos objetivos estratégicos que é o de posicionar o Sistema CFA/CRAs perante temas emergentes da sociedade e atuar como protagonista no desenvolvimento político, econômico e social. Dessa forma, estamos contribuindo para a melhoria da administração pública e se a Prefeitura de Lagarto aderir sairá na frente”, falou Adm. Jorge.

O vice-presidente do CRA-SE parabenizou a Prefeitura de Lagarto por dialogar com o conselho. “Parabenizamos a prefeita Hilda Ribeiro pelo belo trabalho que vem desenvolvendo a frente da Prefeitura e por meio dos dados consolidados do IGM/CFA, apresentamos um Raio X do município e possíveis oportunidades de melhoria, a partir de três dimensões: Finanças, Gestão e Desempenho”, frisou Adm. Gildson.

Foto assessoria

Por Danilo Cardoso