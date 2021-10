Filho é suspeito de matar a própria mãe com golpes de faca em Itaporanga D’Ajuda

Um crime bárbaro chocou os moradores no município de Itaporanga D’Ajuda, no final da tarde desta sexta-feira (01).

As informações são de que uma mulher identificada como Maria de Lourdes dos Santos, foi morta na rua A, nº165, conjunto Santa Terezinha e a suspeita é de que o crime tenha sido praticado pelo próprio filho, Denílson dos Santos.

A Polícia Militar informou que quando chegou no local encontrou o suspeito com uma faca na cintura e a mãe dele com diversas marcas pelo corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado mas já encontrou a mulher sem vida.

O suspeito foi preso em flagrante e não há informações sobre a motivação do crime.