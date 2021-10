Goretti Reis confirma que vai disputar reeleição e Sérgio Reis à prefeitura de Lagarto

A deputada estadual Goretti Reis (PSD) confirmou nesta sexta-feira, 1, durante o programa Juventude Notícias, da Juventude FM, de Lagarto, que irá concorrer à reeleição ano que vem. Ela também garantiu que seu sobrinho, Sérgio Reis (MDB), irá disputar a cadeira de prefeito de Lagarto em 2024.

Ela divulgou a notícia com exclusividade ao radialista Aloísio Andrade, o Prefeitinho, que aproveitou o ensejo e perguntou sobre as eleições municipais de 2024. “Em 2024, Sérgio já disse que ele será com certeza. É o nome já posto para a campanha de 2024”, afirmou a deputada.

A pré-candidatura de Goretti Reis à reeleição de deputada estadual no ano que vem já havia sido confirmada anteriormente pelo presidente do diretório do PSD em Lagarto, Tiago Freire, também em participação em programa de rádio.

Trajetória da deputada

Goretti Reis (PSD) está em seu quarto mandato como deputada estadual e no último pleito eleitoral foi reeleita com 21.306 votos. Está vice-presidente da Comissão de Saúde, Higiene, Assistência e Previdência Social, além de membra de diversas outras comissões parlamentares. A atual presidente da Secretaria Especial da Saúde da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (UNALE), é graduada em enfermagem e pós-graduada em Saúde Pública, Administração Hospitalar, Enfermagem Forense e mestra em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Sergipe.

Esteve como presidente da Maternidade Zacarias Júnior e diretora do Hospital Nossa Senhora da Conceição, instituições hospitalares sediados em Lagarto. Destacou-se como secretária Municipal de Saúde dos Municípios de Lagarto e Aracaju. Coordenou o curso de Enfermagem no Centro Universitário (AGES) em Paripiranga (BA), diretora da Faculdade José Augusto Vieira (FJAV) e da Fundação Nacional de Saúde em Sergipe (Funasa).

Leis

Autora de diversas leis, entre elas: Lei nº 7.526/2012 que institui “Outubro Rosa”, objetiva a redução do câncer de mama e de útero; Lei nº 8.072/2015, que institui a Semana Estadual de Doação de Leite Humano em Sergipe; e de outros projetos de lei, tais como: PL nº 21/2019, que visa criar a Patrulha Maria da Penha; PL nº 22/2019, prevê a redução da jornada de trabalho da enfermagem para 30 horas; PL nº 47/2019, dispõe sobre vagas de emprego para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar e implantação de serviço para atendimento ao homem agressor.

Lagarto

Goretti Reis é responsável por revolucionar a saúde em Lagarto. Criou o primeiro Centro de Especialidades Médicas do Interior do Estado; o Centro Humanizado da Mulher; o Centro de Pediatria Criança Saudável. Implantou os Programas: Agente Comunitário de Saúde e Saúde da Família; projetos odontológicos; construção e ampliação de Centros de Saúde; criação do Serviço de Urgência Ambulatorial 24 horas na Colônia Treze e pioneirismo na informatização do processo de marcação de consultas. Atuação que concedeu premiações ao Município.

Sua atuação no parlamento vai além do papel de monitorar e fiscalizar as ações do governo. Defende interesses da sociedade para atender as demandas prioritárias para uma melhor qualidade de vida para o sergipano.

