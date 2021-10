PC conclui inquérito sobre tentativa de homicídio contra delegado Marcelo Hercos

O Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) enviou à Justiça o inquérito policial que apura os crimes de estelionato, associação criminosa e tentativa de homicídio contra o delegado Marcelo Hercos, na terça-feira (21). O delegado foi atingido com disparos de arma de fogo em um posto de combustível na Zona de Expansão de Aracaju.

De acordo com o delegado Hilton Duarte, os suspeitos já estavam no estado praticando o estelionato. “Apuramos que eles chegaram no dia 21 de setembro já com o intuito de cometer o repasse das notas falsas. Eles conseguiram repassar essas notas em três estabelecimentos comerciais. Após a divulgação do caso, chegaram as imagens de Wellington cometendo o mesmo crime em agosto”, acrescentou o delegado.

Hilton Duarte também informou que os suspeitos estavam voltando para a capital baiana. “Eles já estavam voltando para Salvador quando resolveram abastecer no posto e foram comprar na loja de conveniência, onde tentaram repassar uma nota falsa. Foi quando o delegado percebeu a atitude e resolveu abordar os investigados”, detalhou.

O delegado também revelou que o autor dos disparos não acatou a ordem policial. “Daniel obedeceu à abordagem, mas Welington desde o início não obedeceu. O delegado na tentativa de desligar o veículo, Wellington deu ré, atropelou Marcelo e conseguiu tomar a arma. O último disparo foi feito quando o delegado já estava no chão, sem reação. Wellington atira de forma fria”, destacou.

Manuel e Daniel foram presos em flagrante no dia seguinte. Eles foram indiciados por associação criminosa e estelionato, assim como Christian, que se apresentou dois dias depois e foi recambiado para Sergipe. Wellinton já respondia a uma pena na Bahia e por isso continua preso lá, mas Sergipe já solicitou o recambiamento. Wellington, além desses crimes, foi indiciado pela tentativa de homicídio e por um furto, identificado em uma loja, no mês de agosto.

Fonte e foto SSP