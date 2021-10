Simão Dias participa do 1º Encontro das Mulheres Municipalistas

Representantes da Prefeitura de Simão Dias e da Câmara de Vereadores participaram nesta sexta-feira, 1 de outubro, no Delmar Hotel em Aracaju, do 1º Encontro das Mulheres Municipalistas Sergipanas.

O evento ocorreu através da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES), em parceria com a Confederação Nacional de Municípios (CNM). A programação contou com painéis de debates e a criação do Movimento Mulheres Municipalistas Sergipanas.

O 1º Encontro das Mulheres Municipalistas Sergipanas teve o objetivo de promover o debate de políticas públicas que promovam o fortalecimento da atuação da mulher em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública com igualdade de oportunidades.

Participaram do encontro, a primeira-dama, Cláudia Cristiane, as secretárias de Finanças e Educação, Jacqueline Silva e Angela Siqueira, respectivamente, as vereadoras, Ana Maria e Alaizi Cardoso, e a assessora técnica da Secretaria de Agricultura, Maisa Menezes.

ASCOM -Prefeitura Municipal de Simão Dias