Transporte Público faz campanha para o uso do cartão gratuidade

Todas as pessoas acima dos 65 anos, usuárias do Transporte Coletivo, podem solicitar o benefício

Você sabia que existe um cartão Mais Aracaju Gratuidade exclusivo para os idosos acima dos 65 anos? O cartão serve para que eles possam garantir a gratuidade sem precisar apresentar a identidade, passando pela catraca e utilizando todo o espaço do ônibus com comodidade. A partir de 1º de outubro, a Aracajucard passou a reforçar esse cadastramento para o Cartão Mais Aracaju Idoso. Ele é gratuito e pode ser solicitado na Galeria Farol Center na Avenida Murilo Dantas, Nº 881, Bairro Farolândia, Zona Sul da Capital.

Atualmente, 85% dos passageiros que utilizam o serviço de Transporte Público Coletivo usam o cartão Mais Aracaju. A bilhetagem eletrônica, além de ser uma opção simples e prática, é a opção mais segura. Só na Grande Aracaju, os assaltos a ônibus caíram 91,30% entre os anos de 2017 e 2021, e dentre os motivos para esse resultado está a diminuição de circulação de dinheiro nos ônibus com o alto uso do cartão.

Atualmente, 28,9 mil idosos já utilizam o cartão Mais Aracaju, tendo simplicidade e praticidade no seu dia a dia. Ao invés do usuário idoso ficar restrito apenas à dianteira do veículo para uso da gratuidade, ele tem a liberdade de passar pela catraca com o cartão e sentar em qualquer lugar, tendo duas opções de saída na hora de descer.

Para o cadastro, basta ir à Galeria Farol Center, levar identidade, comprovante de residência, foto, entre 7h e 16h (com intervalo das 12h às 13h) nos dias úteis, e pronto. Não é necessário agendamento. O espaço já está com atendimento ampliado para receber o público.

“Utilizar o sistema de transporte urbano de Aracaju de forma mais confortável e segura é o que a Aracajucard quer que o idoso sinta adquirindo o Cartão Mais Aracaju da melhor idade. Pensar que a pessoa idosa poderá ter todo o espaço do ônibus disponível para ela se acomodar é demonstrar que o setor de transporte coletivo pensa com responsabilidade nos seus usuários. Por isso, a partir do dia 1º de outubro os idosos podem se deslocar para o Farol Center no Bairro Farolândia e fazer o cartão Mais Aracaju Idoso para ter mais praticidade em suas idas e vindas no transporte público”, explica José Carlos Amâncio, diretor executivo da Aracajucard.