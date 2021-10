Atleta amador foi resgatado pelo GTA em alto mar, usando caiaque danificado que não retornava

Um atleta amador de caiaque, de 42 anos, foi resgatado já no final da tarde deste sábado (02) por uma equipe do Grupamento Tático Aéreo da Secretaria da Segurança Pública (GTA/SSP). O equipamento foi danificado e ele não conseguia retonar para a praia e estava em região de alto-mar em princípio de afogamento.

A vítima ainda conseguiu ligar para o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) pedindo ajuda. Segundo o major Couto, diretor do Ciosp, a vítima narrou que estava engolindo água e não conseguia retornar. A primeira ligação aconteceu exatamente às 16h12 e o homem dizia estar no encontro do Rio Sergipe com o mar, na região da Coroa do Meio e Barra dos Coqueiros.

Então, 10 minutos depois, o GTA/SSP já se deslocava do aeroporto de Aracaju para o local indicado pelo Ciosp. A equipe do Falcão 01 fez o sobrevoo na área e localizou a vítima, depois das 17h. Um integrante do Corpo de Bombeiros, pertencente ao GTA, fez o mergulho na área e resgatou o homem.

O resgate foi feito com a técnica conhecida como mcguire, que consiste no lançamento de tripulantes através de cordas, aliado à técnica do rapel para a descida (infiltração). Depois, através do içamento, tripulantes e socorridos são deslocados pela aeronave com as cordas.

O tenente-coronel Fernando Goes, diretor do GTA, acredita que o homem socorrido contou com o resgate importante do GTA, mas também com a sorte. “Ele conseguiu usar o celular e ligar para nosso Ciosp. Já era final de tarde e se demorasse mais um pouco o resgate noturno seria muito difícil de executar”, comentou.