Deputado de Sergipe integra comissão que tratará da vinda de Bolsonaro ao PTB

Com os avanços das negociações para filiação do presidente Jair Bolsonaro ao Partido Trabalhista Brasileiro, uma comissão será formada para, finalmente, pacificar o assunto dentro da sigla e pincelar uma carta de incentivo. O Deputado Estadual por Sergipe, Rodrigo Valadares, que também é Secretário Geral Nacional do partido e presidente estadual, está entre os nomes que integrará a delegação.

Segundo Graciela Nienov, presidente em exercício, a decisão da reunião se deu após surgirem correligionários incomodados com a possível filiação do presidente ao partido. Além de Rodrigo Valadares e Graciela, estará presente também os deputados Marcelo Moraes (RS), Paulo Bengtson (PA), Emanuel Pinheiro (MT), Marcos Vinicius (RJ) e Mical Damasceno (MA). A ordem dada pelo líder do PTB, Roberto Jefferson, é de que haja um alinhamento e análise dos murmúrios existentes.

Durante entrevista a uma rádio no interior do Estado na última sexta-feira, 01, deputado sergipano contou que a expectativa é de que, até a próxima semana, Bolsonaro venha se pronunciar sobre a sua possível decisão de filiação, que já foi totalmente aliada junto ao seu filho Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ).

Ainda de acordo com o parlamentar, o PTB é o único partido que está totalmente pronto para receber o presidente, tendo todo o seu diretório arrumado, estatuto completo e comissões nos estados, além de ser conservador, de direita e que defende Deus, pátria, família e vida.

“O que eu posso dizer enquanto secretário geral nacional do PTB é que esse é o único partido que está verdadeiramente pronto para receber o presidente […] que tem um presidente que defende verdadeiramente o Governo Federal. Nosso líder, Roberto Jefferson, inclusive arriscando sua própria vida e sua liberdade, está sempre em defesa de Bolsonaro”, destacou.

Por Luísa Passos