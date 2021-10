Estanciano estréia com goleada sobre o Rosário Central

O Campeonato Sergipano de Futebol teve inicio na tarde desta sábado (02) com 05 jogos no interior e na capital.

Destaque para o jogo do Estanciano e Rosário Central que duelaram no Estádio Augusto Franco, ‘o francão’ em Estância.

ESTANCIANO 1 X 0 ROSÁRIO

Quem abriu o placar da competição aos 3 minutos foi o jogador Gerson do Estanciano sobre o Rosário Central.

O canhotinho Isac cobra escanteio na pequena área do Rosário, Gerson sobe de cabeça e manda para o fundo do gol sem chance para o goleiro Daniel.

Eduardo domina para o estanciano que rola para Isac na lateral esquerda, dribla o jogador do Rosário e toca bonito para Mica que rola rasteiro de frente para Demétrio que manda com categoria no gol do adversário, mais Daniel faz boa defesa jogando a bola para escanteio.

ESTANCIANO 2 X O ROSÁRIO

Não demorou muito e aos 26 minutos da etapa inicial Mica aproveita o contra ataque, faz boa jogada no campo defensivo e lança Kaíque em alta velocidade que passa dos dois zagueiros do Rosário Central e manda no canto direito do goleiro Daniel ampliando o marcado para 2 a 0.

O Rosário teve poucas oportunidades de chutes ao gol e de escanteio assustou a defesa do Canarinho com Adriano já aos 32 do 1º tempo.

Em outro lance importantíssimo Estênio arranca pela esquerda, faz boa jogada, leva na linha de fundo, cruza mais falha na finalização de cabeça.

No segundo tempo Alan é lançado e chuta forte em direção ao gol de Daniel mais pra fora.

ESTANCIANO 3 X 0 ROSÁRIO

Terceiro gol do Canarinho aos 21 minutos

Gerson cobra falta ainda no campo do Estanciano na grande área do Rosário Central, a zaga se atrapalha e a bola cai no pé de ‘Da Bahia’ que dar um toque sutil para Kaique mandar de esquerda forte no canto de Daniel ampliando o marcador para 3 a 0.

Estênio do Rosário faz boa jogada dentro da grande área e lança rasteiro na pequena área, Eduardo pelo estanciano na tentativa de salvar o gol quase faz contra.

Quase lá

Em lance importante da equipe do Rosário Central, Estênio cobra falta venenosa de canhota sobre a barreira canarinha e o goleiro Daniel do Estanciano como um gato faz um defezaço.

ESTANCIANO 3 X 1 ROSÁRIO

Rosário diminui aos 39 minutos.

Já no finalzinho do jogo, Rosário pressiona e na sobra da zaga do Estanciano, Carlos Daniel chuta bem de esquerda de fora da área e diminui o placar para 3 a 1.

O próximo adversário do Estanciano é o time de Aracaju no sábado (09).

Confira como foram os demais jogos da rodada.

Em: Canindé S. Francisco

Canindé 1 x 1 América

GOLS Breno Silva (Canindé)

Chiquinho (América)

Em: Pedrinhas

Boquinhense 0 x 2 Sete de Junho

GOLS Alisson Santos (2) (Sete de Junho)

Em: Cristinápolis

Amadense 1 x 1 Olímpico

GOLS Mateus Silva (Amadense)

Cristian Brito (Olimpico)

Em: Aracaju

Socorrense 1 x 1 Santa Cruz

GOLS Lucas Demétrio (Socorrense)

Artur Saldanha (Santa Cruz)

Em: Estância

Estanciano 3 x 1 Rosário Central

GOLS Kaique (2), Inzaghi (Estanciano)

Carlos Daniel (Rosário)

Por Felipe Moraes – Sergipe Repórter – Foto: Estanciano