Mércia é homenageada pela Federação dos Municípios de Sergipe

A secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, foi homenageada pela Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (Fames), na tarde desta sexta-feira, 1º de outubro. A secretária recebeu uma placa, onde consta o reconhecimento da federação pela atuação da gestora da saúde pública estadual no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, destacando o seu trabalho ético, humanitário e de excelência.

A homenagem aconteceu na abertura do painel ‘Desafios para a construção de um futuro mais inclusivo, ações para o cuidado com a mulher’, um recorte do I Encontro das Mulheres Municipalistas Sergipanas, realizado durante toda a sexta-feira no Delmar Hotel, com uma programação que se encerrou no final da tarde.

O objetivo do evento, realizado pela Federação dos Municípios do Estado de Sergipe, foi o de promover o debate de políticas públicas que favoreçam o fortalecimento da atuação da mulher em todos os níveis de tomada de decisão, seja na vida política, econômica e pública, com igualdade de oportunidades. O evento incluiu painéis de debates e a criação do Movimento Mulheres Municipalistas Sergipanas, segundo informou a gerente – executiva da federação, Talita Emanuele dos Santos Fortes.

Para um publico formado por prefeitas, deputadas, vereadoras e secretárias de Estado e municipais, Mércia Feitosa falou sobre o empoderamento da mulher e lembrou do momento em que aceitou o desafio de comandar a pasta da Saúde em um tempo de pandemia. “O meu sim foi um sim para a missão de defender o que o tema traz para nós: um olhar inclusivo, acolhedor e de empatia, porque entendo que não é apenas o serviço que precisa ser inclusivo, nós também precisamos ser”, disse.

Em referência ao Outubro Rosa, campanha que se iniciou neste dia primeiro com o objetivo de mobilizar a sociedade para o combate ao câncer de mama, a secretária falou sobre a importância do cuidado da mulher com a saúde, seja a partir do auto cuidado ou do compromisso pessoal da realização dos exames preventivos. Mércia Feitosa destacou ainda o leque de serviços que o SUS oferta às mulheres sergipanas no campo da prevenção e do tratamento da neoplasia.

Da assessoria

Foto: Valter Sobrinho