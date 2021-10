Novas linhas de ônibus passam a atender o bairro Jabotiana

Cinco novas linhas de ônibus, que sofreram alterações nas denominação e itinerários, começaram a circular no bairro Jabotiana na sexta-feira, 1°. As linhas, que ampliaram o atendimento do serviço na região, passam pelos conjuntos Santa Lúcia, Sol Nascente e JK.

Mayara Araúju é moradora do Conjunto Sol Nascente e já percebe os benefícios trazidos pelas novas linhas. “Eu ando de ônibus quase todos os dias e já estou aprovando essas mudanças, porque antes eu esperava bastante por um ônibus e agora já vejo uma redução nesse tempo de espera. A volta também já está sendo melhor”, afirma.

O superintendente Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju, Renato Telles, destaca que as linhas ampliam o atendimento do transporte público na região. “O bairro Jabotiana tem crescido muito nos últimos anos devido à expansão imobiliária. Dessa forma, se fez necessário uma ampliação dos itinerários das linhas de ônibus para melhorar o atendimento na região. Além disso, acrescentamos uma nova linha para ampliar o atendimento aos residenciais”, explicou.

As linhas

As novas linhas de ônibus do transporte público que passam a atender o bairro Jabotiana são: a 400-1 Circular Santa Lúcia 01, 400-2 Circular Santa Lúcia 02, 402 Sol Nascente/DIA, via avenida Rio Poxim, 406 Aloque/DIA, via JK e 406-B Aloque/DIA, via JK.

As linhas circulares 400-1 e 400-2, substituem as linhas 402-2 Santa Lúcia/DIA 02 e 402-3 Santa Lúcia/DIA 03. Da mesma forma, a linha 402 substitui as linhas 402-1 Santa Lúcia/DIA 01 e 402-3 Santa Lúcia/DIA 03, passando a atender a avenida Rio Poxim, no Conjunto Santa Lúcia e as imediações da rua João Ouro.

Já a linha 406 substitui, em dias úteis, a linha 402-1 Santa Lúcia/DIA, passando a atender o Conjunto JK. A linha 406B substitui, aos sábados, domingos e feriados, a linha 402-1 Santa Lúcia/DIA 01, passando a atender também o Conjunto JK e a avenida Rio Poxim.

Os itinerários completos e horários de cada nova linha estão disponíveis no site da SMTT.

Fonte e foto SMTT