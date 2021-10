Observatório de comunicação acontecerá dias 9 e 13 outubro

Nos dias 09 e 13 de outubro, acontecerá o Observatório de Comunicação – Obscom Virtual, promovido pelos cursos de Publicidade e Propaganda e Jornalismo, da Universidade Tiradentes (Unit). Serão debatidos os temas Comunicação Inclusiva: equidade social e midiática e Muito além da diversão: comunicação, entretenimento e discurso cinematográfico. Entre os convidados, Gilles Sonsino e Heloísa Rocha.

Segundo Valéria Bonini, coordenadora pedagógica e gestora do Complexo de Comunicação Social da Unit (CCS), a escolha dos temas são atuais e fundamentais para a área. “Esses temas têm se constituído como fundamental nos debates sociais e de formação, além de estarem relacionados com as ODS, temática que passamos a inserir em nossas discussões e ações. A ideia é estabelecer discussões e debates que perpassam pelas áreas midiáticas. Acreditamos ser um assunto importante em especial para a nossa área e cursos bem como para a comunidade em geral”, disse.

O evento visa ampliar as discussões sobre os temas e proporcionar atualização do conhecimento. “A ideia é promover um debate a contribuir com a formação dos nossos estudantes. Acreditamos ser um assunto importante em especial para a nossa área e cursos bem como para o cidadão. Estamos certos que será de grande valia aos nossos alunos e de um grandioso aprendizado”, concluiu a coordenadora Valéria.

Para participar, o interessado deve fazer a inscrição pelo sistema Magister da Unit. O Obscom será transmitido pelo Youtube da Unit, das 9h às 12h, e também pela página dos cursos de Comunicação Social no Facebook. Após o evento, os participantes receberão certificado de participação.

Assessoria de Imprensa